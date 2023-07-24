Sputnik Türkiye’de grev kararı asıldı: ‘Uzlaşmak yerine sendikal baskıya başladılar’

Yayınlanma: 24.07.2023 - 13:12

Güncelleme: 24.07.2023 - 13:12

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye işvereni ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararını ajansın İstanbul ve Ankara’daki bürolarına astı.

Sendika tarafından yapılan “Sputnik işverenine son çağrı” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“24 Temmuz Türkiye’de gazeteciler için önemli bir gün: 1908 yılında sansür memurlarını matbaalardan kovarak, sansüre hayır dediğimiz gün. Bugün sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü.

Ancak böylesi bir günde ülkemizdeki basın özgürlüğü ihlâllerini konuşmamız gerekirken, maalesef çalışanlarının en temel haklarını görmezden gelen, Türkiye hukukunu tanımayan işverenleri konuşuyoruz.

Türkiye ağır bir ekonomik kriz ile karşı karşıya. Hemen her gün temel tüketim maddelerine gelen zamlar çalışanların hayatını zorlaştırıyor. Ev kirasından ekmeğe, doğalgazdan peynire, benzinden yumurtaya gelen yüzde 200-300 oranındaki zamlarla paramız pul oldu. Aldığımız ücretle ayın ortasını getirdiğimiz günlerden ay başında borçları bile kapatamadığımız günlere döndük.

Ekonomik olarak bu kadar sıkıntı yaşadığımız bu dönemde aynı tempoda çalışmaya devam ediyor hatta daha iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Ancak insanca yaşanacak bir ücret talep ettiğimizde yüzümüze kapılar kapanıyor, işten atılmakla tehdit ediliyoruz.

İşte bu yüzden; geçtiğimiz şubat ayında toplu iş sözleşmesi müzakerelerine başladığımız Sputnik’te bugün grev kararımızı asıyoruz.

“MASADA UZLAŞMAK YERİNE İŞYERİNDE SENDİKAL BASKILARA BAŞLADILAR”

Tüm çözüm odaklı yaklaşımlarımıza, üyelerimizin hak ettiğinin dışında bir talepte bulunmamamıza rağmen maalesef işveren tarafından aynı iyi niyeti göremedik. Sputnik işvereni ile yaptığımız dokuz müzakere toplantısının ardından üyelerimize ‘şu kadar zam teklif edildi’ diyemiyoruz. Çünkü masada uzlaşmak yerine işyerinde sendikal baskılara başladılar. Küçülmeye giderek 20 kişinin işine son vereceklerini söylediler.

Sendika üyelerine istifa etmeleri yönünde baskı yaptılar. “Biz sizinle iyi anlaşıyoruz ama üçüncü kişileri aradan çıkartalım” dediler.

“ANAYASAYI İHLAL EDİYORLAR”

Sputnik işvereni, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 51, 52 ve 53. Maddelerini ihlâl etmektedir. Çalışanların sendika hakkına saygı göstermeyerek Anayasamızı çiğneyebileceğini düşünenler büyük bir yanılgı içerisindedir. Çalışanların sendikaya üye olmaları da toplu iş sözleşmesi imzalamaları da anayasal güvence altındadır. Bugün İstanbul ve Ankara’dan sesleniyoruz; sendika hakkımıza saygı gösterin, suç işlemeyin. Bir an önce, yıllardır büyük bir fedakârlık gösteren çalışanlarınızın taleplerine kulak verin.

Türkiye’de yıllık enflasyon yüzde 100’ün üzerinde, asgari ücrete son bir yıl içinde yüzde 107 zam geldi, kamu işçilerine 6 ay için yapılan zam oranı yüzde 100’ü geçti.

“OLUMLU YANIT GELMEZSE FİİLİ GREV UYGULAMASINA BAŞLAYACAĞIZ”

Üyelerimizin haklı taleplerini karşılayın ve bu süreci grev uygulamasına başlamadan önce bitirin. Yeniden çalışma barışını sağlayın ve üyelerimizi geçim kaygısından uzaklaştırın.

Bugün sadece grev kararını asıyoruz ancak taleplerimize kısa sürede olumlu bir yanıt verilmediği takdirde fiili grev uygulamasına gecikmeden başlayacağımızı tüm kamuoyuna ilân ediyoruz.”

GREV KARARININ HEMEN ARDINDAN ‘PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ’ AÇIKLAMASI

Sputnik Türkiye tarafından grev kararının hemen ardından ‘yeniden yapılanmaya’ gidildiği açıklandı. Söz konusu açıklamada “Personel değişikliklerini de öngören bu yeniden yapılandırma süreci, ajansın çalışmalarını daha verimli hale getirip Türk medyasındaki istikrarlı konumunu korumasına imkan verecek” ifadelerine yer verildi.