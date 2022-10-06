Sendikalı işçilerden Tunç Soyer'e destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde örgütlü DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında üç ayrı konu hakkında soruşturma izni verilmesine tepki gösterdi. Soyer'e destek eylemi yapan sendika belediye binası önünde basın açıklaması yaparak destek pankartları açtı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında yaptığı konuşma üzerine 3 ayrı konu hakkında soruşturulmasına izin verildi. Belediye'de örügütlü olan DİSK'e bağlı Genel-İş sendikasının İzmir şubeleri belediye binasında üzerinde destek açıklaması yaptı.
Açıklamada konuşan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, “Dolar 18 lirayı geçmişken AKP iktidarı gündemi değiştirmek için farklı şeyler yapıyor. Emekçinin yanında olan, tek derdi İzmir halkına hizmet üretmek olan Tunç Soyer’e el uzatmak istemiştir. Biz DİSK olarak Genel-İş ailesi olarak buna izin vermeyeceğiz. Soruşturma açılacaksa tüm halkın birikimlerini satan bu ülkenin zengin topraklarını yandaşlara peşkeş çeken kişilere dava açılmalı” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi başkanlık binası önünde yapılan açıklamaya Genel-İş Şube yöneticileri ve üyelerinin yanı sıra DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve bağlı sendikaların yöneticileri de destek verdi. Açıklamaya ayrıca belediye binasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılım gösterdi.
“AKP elini İzmir’den çek”, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “AKP’den hesabı emekçiler soracak” sloganlarının atıldığı açıklamada Genel-İş İzmir Şubeleri başkanlık binasına “Asla yalnız yürümeyeceksin” yazılı pankart astı.
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