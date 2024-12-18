Sendikalı oldukları için işten atılan Polonez işçileri Ankara’ya yürümeye kararlı

Yayınlanma: 18.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.12.2024 - 04:00

Kimisi bankların üzerine kıvrılmış, kimi yere serdikleri battaniyelerin altında titriyor. Kartal Adliyesi’nin önünde bekleyen yaklaşık 50 kadın ve erkeğin orada bulunma nedeni sadece anayasa güvencesi altında olan sendikalı olma haklarını savunmak. Sendika üyesi oldukları için işten atılmalarının ardından 151 gündür direnişe devam eden Polonez işçilerinin Ankara’ya yürüme yolunda bir durak burası. Mücadelenin bu durağında işçilerle bir araya geliyoruz. İşçilerin soğuğa karşı çadır kurmak talebi bile kabul edilmiyor polis tarafından. Birçok parti, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının çay ve sıcak çorbalarla dayanışma gösterdiği alanda işçilerden Yasemin Sayim anlatıyor yaşadıklarını.

‘YILLARCA EMEK VERDİM’

Sayim, Polonez’de altı yıldır çalıştığını söylüyor. Oğluyla beraber işten çıkartılmış. Şunları anlatıyor: “Yürümemize izin vermiyorlar ama sonuna kadar direneceğiz. Ben yıllarca emek vermişim neden hakkımı onlara bırakayım? Kirada oturuyorum ve beş tane çocuğum var. Şu anda tek eşim çalışıyor ve geçinmekte zorlanıyoruz. Daha önce bir eylemde yer alacağımı tahmin etmezdim. Haberlerde insanların grevde olduğunu görüyorduk, içinde olmadığımız için tuhaf geliyordu. Şu anda kendimiz aynı durumdayız ve insanların hakkının peşinde olduğunu anlıyoruz.”

Alanda direnişi sürdüren Tek Gıda-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya ise “Adliyelere gitmemizin amacı adalet aradığımızı göstermek. 5 ay oldu ön incelemeleri bitmemiş bir dava süreciyle karşı karşıyayız. Ankara’da bu ülkeyi yönetenlerin uğradığımız haksızlıkları gidermesini istiyoruz. Polonez işçisi kazandığında tüm işçi sınıfına yol çizmiş olacağız” diyor.

‘SİSTEMLİ YOKSULLAŞTIRILDIK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları” programında yaptığı “Emekliyi yük görmedik. Emekli vatan-daşlarımızın hayat kalitesini önemli ölçüde artırdık. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklardan daha geniş ve etkin bir şekilde istifade edebilmelerini sağladık” sözleri açlık sınırının bile altında maaşlarla yaşamak zorunda bırakılan emeklilerin tepkisine neden oldu. Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz, Erdoğan’ın sözlerinin emeklilerin yaşamında bir karşılığı olmadığını ifade ederek şunları söyledi: “Sorunlar görmezden gelinerek, ertelenerek, yoksulluk yönetilerek bugüne gelindi. Artık bu ekonomik sosyal ve kültürel politikaların emeklilerin yaşlıların yaşama hakkını tehdit ettiği görülmeli. Cumhurbaşkanı ‘Emeklileri yük görmedik’ diyor. Bu doğruysa hemen Hazine bakanını görevden almalılar çünkü o yük diyor. Bunca yılın emeğini, yatırılan primleri inkâr ediyor.”



GEBZE’YE ULAŞTILAR

Dün sabah ise Gebze Adliyesi’ne doğru yürüyüşlerine devam etmek isteyen işçilere, çevik kuvvet izin vermedi. Aynı saatlerde bir başka işçi grubu da Maltepe Sahili’nden yürüyüş başlatarak Polonez işçileriyle bir araya geldi. Gebze’de bir kez daha yolu kesilen işçiler bu geceyi de Gebze kent meydanında geçirecek.