Serada koşullar ağırlaşıyor

Yayınlanma: 08.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.08.2024 - 04:00

Seralarda iş sağlığı kurallarına uyulmadığını söyleyen Tarım-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Genellikle yabancıları ve göçmenleri, özellikle de çocukları tercih ediyorlar. Biz seralara denetim amaçlı giremez olduk. Çünkü seralar özel sektörün elinde” dedi. Seralardaki en büyük sorunlardan birinin su olduğunu söyleyen Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen) Genel Başkanı Umut Kocagöz ise “Mola süreleri artırılmalı ve bazı yerlerde çalışma saatleri değiştirilmeli. Özellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu yerlerde işçilerin çalışamayacağı zamanlarda ya ücretli izin uygulamasına geçilmesi ya da ücret kesilmesi olmadan erken saatte işi bitirme hakkı gibi uygulamalar şart. İşverenler işçi sağlığını ve güvenliğini koruyabilmek adına işçilerin hakkından kısmadan önlemler almalı” diye konuştu.

‘MOLA VERMEZLERDİ’

İzmir Bergama’daki Agrobay Seracılık’ta çalışırken sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan işçilerden Fatma Kaya ise akut bronşitin sera işçilerinin en çok yakalandığı hastalık olduğunu söyledi. Kaya şöyle konuştu: “50-60 dereceyi bulan sıcaklıkların altında çalıştık. Sıcağın yanı sıra 6-7 metreyi bulan yüksekliklerde can güvenliğimiz olmadan çalıştırılıyorduk. O sıcakta 10 dakika bile mola vermezlerdi.”