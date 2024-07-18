Serbest çalışana denetim yağmuru

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

AKP’nin Meclis’e sunduğu “torba teklifle” Gelir Vergisi Yasası’nın 1998’de kaldırılan “götürü usul” başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor. Maddenin yeni başlığı, “ticari ve mesleki kazançlarda günlük hasılat tespiti ve gelir vergisi matrahının belirlenmesi” olacak.

Yeni maddeyle doktor, avukat, mühendis gibi meslek gruplarına denetim artacak. Buna göre günlük hasılatı belirlemek için ayda üç, bir takvim yılında 12’den az olmamak kaydıyla yoklama yapılabilecek ve aylık-yıllık ortalama hasılatlar belirlenecek. Bu hasılat tutarı ile “bilanço”, “işletme” veya “serbest meslek” esasına göre defter tutanların ilgili tutarları karşılaştırılacak. Aradaki fark yüzde 20’yi aşarsa açıklama istecek. Bu yeterli bulunmazsa ilave vergi salınacak. Cumhurbaşkanı yüzde 20’yi bir katına kadar artırmaya veya sıfıra indirmeye yetkili olacak.