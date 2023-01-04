Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Uzun süre 18,60 seviyelerinde kalan dolar/TL paritesi yeni seviyesi olan 18,73'ün üzerinde tutundu. Dolar yeni güne hafif yukarı yönlü seyirle başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından bugün açıklanacak bugün toplantı tutanaklarına öncesi iç piyasada dolar güçlü seyrine devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,7320 liradan, Euro 19,7980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,7300 liradan alınan dolar 18,7320 liradan satılıyor. 19,7960 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 19,7980 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,7320 lira, Euronun satış fiyatı ise 19,8050 lira olmuştu.
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