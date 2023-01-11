Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar ve euro Türk Lirası karşısındaki güçlü seyrinin hafta ortasında da sürdürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,7840 liradan, euro 20,1880 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18,7820 liradan alınan dolar 18,7840 liradan satılıyor. 20,1860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,1880 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18,7750 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1610 lira olmuştu.
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