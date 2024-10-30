Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 30 Ekim 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 34,2890 liradan, Euro 37,1140 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada 34,2870 liradan alınan dolar, 34,2890 liradan satılıyor. 37,1120 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 37,1140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,2890 lira, Euronun satış fiyatı ise 37,2160 lira olmuştu.
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