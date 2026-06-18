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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 kişiye geçici işlem yasağı

18.06.2026 23:15:00
Güncellenme:
AA
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 3 kişiye geçici işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu 3 kişiye 19 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK bültenine göre, Kurul, Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (BARMA) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. veya 104. maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 3 isme yasak getirdi.

Kurul, yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla söz konusu isimlere 19 Haziran itibarıyla borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

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