Sermayenin korkusu kâr azalışı

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

Tez-Koop-İş Sendikası, asgari ücretle ilgili “İddialar ve Gerçekler” başlıklı bir dosya hazırlayarak yapılacak yeni yıl zammıyla ilgili hem hükümet hem işverence başlatılan tartışmalara yanıt verdi.

Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Berfin Diren Demirkaya’ca hazırlanan dosyada ileri sürülen iddialardan birinin “Asgari ücret artırılırsa döviz kurunun yükseltilmesi gerekir” olduğu belirtilerek buna şu yanıt verildi: “Asgari ücret artışlarının baskılanması da döviz kurunun yükseltilmesi de işçileri yoksullaştırır. Oysa bir üçüncü yol daha mevcuttur: İhracatçının kâr marjını düşürmesi.” Bir başka iddiaya göre “Asgari ücret artışları, üretim maliyetlerini yükselterek işsizliğe neden oluyor.” Oysa, akademisyenlerin saptamasına göre yüzde 100 artış olsa bile, bu üretim maliyetini en fazla yüzde 21 civarında artırıyor. Yine dosyada, öne çıkan iddialardan birinin “Asgari ücret artışları enflasyonu artırır” olduğu vurgulanarak şu yanıt verildi: “Türkiye’de ücret-fiyat sarmalından söz etmek mümkün değil. Ücretlerdeki artış, genel anlamda fiyat artışlarına değil, kârlarda düşüşe neden oluyor. Sermayenin ücret artışlarına karşı çıkmasının arkasında da kârlarının azalacağı gerçeği yatıyor.” Ayrıca dosyada bugünkü asgari ücretin reel değerinin 9 bin 706 liraya düştüğü belirtildi.