Sermayeye anında doğalgaz indirimi yapan hükümet yurttaşa temmuzu işaret ediyor: Sanki muhalefetteler!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2023 - 04:00

AKP yıllardır çözüm getirmediği düzenlemeleri şimdi seçim vaadine çevirdi. Emekli ve memura refah payı, 3600 ek gösterge, mülakatın kaldırılması, KİT’lerdeki taşeron işçilere kadro gibi düzenlemeler temmuz ayını işaret eden hükümet, sanayiye verilen doğalgazda indirimi ise hemen uygulamaya geçirdi.

AKP geniş toplum kesimlerini umutlandırdığı ancak seçim sonrasına bıraktığı düzenlemelerden bazıları şöyle:

MEMURA REFAH PAYI: Kamu çalışanlarına temmuzda mevzuat gereği yüzde 6 toplusözleşme zammı ve bu yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon farkı verilecek. Memurun daha 3 aydan yüzde 5 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Şimdi iktidar memura refah payı için temmuzu işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Temmuz ayında, enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi yapacağız” dedi.

ASGARİDE ARTIŞ: Ocakta yürürlüğe giren asgari ücret açlık sınırının altında kaldı, şu anda 8 bin 506 lira. Oysa açlık sınırı 10 bin 135, yoksulluk sınırı ise 33 bin 15 lira. Asgari ücretin zaten artırılması gerekiyor. İktidar ise temmuzu işaret ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız” dedi.

EMEKLİYE REFAH PAYI: İktidar en düşük emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptı. Daha fazla prim ödeyenle daha az prim ödeyen arasında hiçbir fark kalmadı. Ayrıca en düşük emekli ücreti şu anda hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimden sonra yeni Meclis’in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız” dedi.

3600 EK GÖSTERGE: İktidar 3600 ek gösterge düzenlemesini yaparken kamu çalışanlarının bir bölümünü kapsam dışında bıraktı. Memur sendikaları aylardır birinci dereceye gelen bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini dile getiriyor.

TAŞERON İŞÇİLER: İktidar 2018’de kamudaki taşeron işçileri kadroya aldı. Buna karşın KİT’lerdeki yaklaşık 70-80 bin işçi kapsam dışında bırakıldı. Söz verildiği halde bu işçiler yıllardır kadroya alınmadı. Bakan Bilgin şimdi ise taşeron işçiler sorununun Meclis’in açılması ile çözüleceğini belirterek seçim sonrasını işaret ediyor.

MÜLAKAT KALDIRILACAK: Sendikaların itirazlarına karşın kamuda mülakatı yaygınlaştıran AKP’nin kendisi oldu. AKP’nin seçim beyannamesinde ise kamuda mülakatın kaldırılacağı vaat edildi. Oysa şu andaki alımlarda halen mülakatlar devam ediyor.