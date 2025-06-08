Servet uçurumu her şeyi gözler önüne seriyor... Milyoner sayısı rekor kırarken dar gelirli borç batağında!

BDDK’nin son verileri, Türkiye'de servetin giderek daha küçük bir azınlığın elinde toplandığını gözler önüne seriyor. 2,1 milyon kişi, bankalardaki toplam 19 trilyon TL’ye yaklaşan mevduatın 15,3 trilyon TL’sine sahip. Bu, ülkedeki toplam mevduatların dörtte üçünden fazlasının yalnızca yüzde 2,5’lik bir nüfus kesimine ait olduğunu gözler önüne seriyor.



Paraanaliz'de yer alan derleme habere göre; söz konusu tablo, yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren milyonlar için umut verici olmaktan bir hayli uzak. 10 bin TL’nin altında parası olan banka hesaplarının sayısı 163 milyonun üzerinde görülüyor. Yurttaşların birden fazla banka hesabı olabileceği göz önünde bulundurulsa bile tablo,nüfusun çok büyük bir kısmının, birkaç bin lirayı biriktirebilecek mali güce dahi sahip olmadığını gösteriyor.

Paraanaliz'de yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ülkedeki toplam banka mevduatlarının yüzde 78’i yalnızca 2,1 milyon kişiye ait. Bu azınlık grubun elindeki toplam varlık 15,3 trilyon TL’yi bulurken, bankalarda 10 bin TL’nin altında parası bulunan hesap sayısı 163 milyonu aşmış durumda.

MİLYONER SAYISI YÜZDE 49 ARTTI

Nisan 2025'te Türkiye’deki milyoner mudi sayısı da rekor seviyeye ulaştı. Yurtiçi ve yurtdışı yerleşik milyonerlerin toplam sayısı 2 milyon 377 bin 32 kişiye fırladı.Geçtiğimiz yılın aynı döneminde milyoner sayısı 1 milyon 591 bin 682 olmuştu. Yalnızca bir yıl içinde milyoner sayısı yüzde 49 arttı.

Milyoner artışı beraberinde 1 milyon TL ve üzeri mevduata sahip kişilerin toplam varlıkları da 11,8 trilyon TL’den 16,99 trilyon TL’ye yükseldi. Sadece yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 744 bin kişi artarak 2 milyon 176 bin oldu, ellerindeki toplam mevduat ise 10,8 trilyon TL’den 15,7 trilyon TL’ye çıktı.

TL VE DÖVİZ BİRİKİMİ BİRLİKTE ARTIYOR

Yurtiçi milyonerlerin varlıklarının dağılımı şöyle:

10,05 trilyon TL yerel para birimi (TL) cinsinden mevduat,

4,47 trilyon TL döviz tevdiat hesaplarında,

1,21 trilyon TL ise kıymetli maden (altın, gümüş vb.) depo hesaplarında.

Veriler, yurtiçindeki her bir milyonerin ortalama banka mevduatının 7 milyon 230 bin TL olduğunu gösteriyor. Yurt dışı yerleşik milyonerlerin sayısı da şaşırtıcı bir yükselişle 200 bin 93 oldu, toplam mevduatları ise bir yılda 278,4 milyar TL artarak 391 milyar TL’ye yükseldi.

TOPLAM MEVDUAT 19 TRİLYON TL'YE DAYANDI

TCMB verilerine göre 13 Aralık 2025 haftasında toplam banka mevduatları, bir önceki haftaya göre 563,5 milyar TL artarak 18 trilyon 997 milyar TL’ye ulaştı.

Mevduatlardaki dağılım şöyle:

TL cinsi mevduatlar: 11,75 trilyon TL (yüzde 4,12 artış)

Yabancı para mevduatlar: 6,42 trilyon TL (yüzde 1,19 artış)

Toplam döviz mevduatı: 192,8 milyar dolar; bunun 164,1 milyar doları yurtiçine ait.

SERVET SAHİPLERİ DÖVİZ TASARRUFLARINI ARTIRIYOR

Yalnızca bir hafta içinde yurtiçi yerleşiklerin döviz hesaplarında 1,37 milyar dolarlık net yükseliş görülüyor. Buna göre servet sahipleri döviz tasarruflarını da hızla artırıyor.

DÜŞÜK GELİR GRUBUNUN PAYI ÇOK DÜŞÜK

2020 yılında 1 milyon TL ve üzeri mevduatlara sahip kişilerin toplam mevduatlardaki payı yüzde 55,37 olarak belirlenmiş, aynı tarihte 10 bin TL’nin altındaki hesapların payı ise yüzde 2,69 düzeyinde hesaplanmıştı. 2025 yılına gelindiğinde milyonerlere ait mevduatların toplamın içindeki payı yüzde 78'e yükseldi, 10 bin TL altı hesapların oranı yalnızca yüzde 0,7’ye düştü.

Bu tablo, orta ve alt gelir gruplar için tasarruf yapmanın hayal olduğunu gösteriyor. Dar gelirliler borçlanarak hayatlarını sürdürmeye mahkum edilmiş durumda.

UÇURUM GİDEREK DERİNLEŞİYOR

Verilere göre; tasarruf sahibi olanların sayısı azalırken, elindeki parayı katlayan azınlık servetine servet katıyor. Milyonlarca yurttaş ise temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için borçlanmak zorunda.

MEVDUAT NEDİR?

Mevduat, bankalara ve benzeri kredi kurumlarına istenildiğinde ya da belli bir vade ya da ihbar süresi sonunda çekilmek üzere yatırılan paraya denir. Mevduatın izlendiği hesaplara yerine veya türüne göre, "mevduat hesapları", "alacaklı câri hesaplar", "küçük câri hesaplar" gibi adlar verilmektedir.





