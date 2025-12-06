Şişli'de gericileri kızdıran heykeli yapan ve sergileyenler tutuklandı

Şişli'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde Atatürk'ün gericiliğe karşı mücadelesini sembolize eden heykel, sosyal medyada kimi dinci çevreler tarafından hedef gösterildi. Polis ekipleri, savcılığın talimatı üzerine harekete geçti.

Heykeli yapan ve sergileyen kişilerin Murat Katfar ile Asil Efe Işın olduğu belirlendi. İki isim, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alınan Katfar ile Işın., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki isim, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Gericileri kızdıran sözkonusu heykel, karikatürist Ramiz Gökçe’nin 13 Haziran 1947’de, Mizah dergisinin kapağında yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün gericiliği sembolize eden dört başlı yeşil canavarı “İnkılap” kılıcı ile öldürmesini resmeden illüstrasyondan esinlenilerek yapılmıştı.

İYİ PARTİ İHRAÇ EDİYOR

Öte yandan İYİ Parti üyesi olduğu öğrenilen Murat Katfar için de partisi tarafından ihraç süreci başlatıldı. İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada “İstanbul’daki Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda, sanat eseri olarak lanse edilen heykel ile ilgili olarak; Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile Murat Katfar’la ilgili disiplin ve ihraç süreci başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.