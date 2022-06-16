Sessiz sedasız gitmişti: İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı

16 Haziran 2022 Perşembe, 15:13

Katılım bankacılığı sektörü son günlerde bir iddiayı konuşuyor. PSMMAG.COM’da (Payment Systems Magazine) yayınlanan habere göre, sektörün “Osman Abisi” olarak bilinen, bir zamanlar kamu bankaları dahil bürokrasi atamalarında etkin olan Osman Akyüz’ün sessiz sedasız emekli olmasının arkasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin olduğu iddia edildi.

Akyüz, görevi bırakırken herhangi bir açıklama yapmamış, Katılım Bankaları Birliği bir basın açıklamasıyla kendisine teşekkür etmiş ancak istifanın neden kaynaklandığına dair bir bilgi vermemişti.

OLAYLAR ZİNCİRİ 18 ARALIK 2021 TARİHİNDE BAŞLADI



Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, ilginç olaylar zinciri 18 Aralık 2021 tarihinde Nureddin Nebati’nin banka yöneticilerini dinlemek için yaptığı toplantıyla başladı. Toplantıda banka ve katılım bankası yöneticileri hükümetin izlediği ekonomi politikalarının sektör üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekti. Bu durumdan duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Toplantıda söz alan dönemin Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz, hükümetin izlediği düşük faiz politikasının gerçekçi ve sürdürebilir olmadığını belirterek, bunun kısa vadede büyük sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası’nın en azından enflasyon oranında faiz artışına gitmesi gerektiğini söyledi.

'BUNU SİZDEN HİÇ BEKLEMEZDİM' TEPKİSİ

Katılım bankaları cephesinden böyle bir çıkış beklemeyen Nebati, toplantı biter bitmez Osman Akyüz’e çıkıştı ve “Bunu sizden hiç beklemezdim” diyerek tepkisini dile getirdi. Öfkesi geçmeyen Nebati, Ziraat, Vakıf ve Emlak Katılım Bankası’nın genel müdürlerini yanına çağırdı ve “Bu herifi hemen genel sekreterlik görevinden alın, kendisini bir daha görmek istemiyorum. Diğer katılım bankalarının genel müdürlerini de ikna edin. Onları da üzmek istemem” dedi.

Bunun üzerine Ziraat Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, Vakıf Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Kuveyt Türk, Al Baraka Türk ve Türkiye Finans'ın genel müdürleriyle bir görüşme yaptı. Bakanın mesajını kendilerine iletti. Baskılar üzerine Osman Akyüz görevinden istifa ederken yerine İsmail Vural getirildi.