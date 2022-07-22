Şevket Tezel, EYT’liler hakkında konuştu: ‘Böyle bir olumsuzluğu tersine çevirmek bir maddelik kanunla mümkün.’
Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, özellikle son beş yıldır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusunda gelinen son aşamayı Cumhuriyet TV'de anlattı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), yani emekli olmak için gereken prim sayısını doldurmalarına rağmen emekli olma yaşları gelmediği için emekli olamayanlar bir yıldan uzun süredir Türkiye'nin gündeminde.
19 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sayıları 5 milyonu bulan EYT’liler için çalışma masası kurduklarını duyurması sürecin hızlandığını gösterdi. Masada sendika yetkilileri ve Maliye Bakanlığı’nın da bulunacağını açıklayan Bilgin, daha önce “yıl sonuna kadar çözeceğiz” diyerek çizdiği son tarihi bu kez ‘En geç ocak ayında meclise getireceğiz' diyerek esnetti.
Ancak Bilgin’in çalışma masası kurulurken EYT mağdurları temsilcilerinden söz etmemesi ise tepki çekti.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Şevket Tezel, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili son zamanda gerçekleşen gelişmeleri ve çalışmanın kimleri hangi şekilde ilgilendirdiğini Cumhuriyet TV’ye anlattı.
8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların ve yeni şartlardan (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş sınırı) yaş sınırını karşılayamayan EYT’liler hakkında çıklamalarda bulunan Şevket Tezel “Topluma sunulmuş herhangi bir taslak, içerik bulunmuyor. Sayın Bakan’ın açıklamalarından böyle formüller olabileceğini varsayıyoruz. Kamuoyuyla bir taslak paylaşılırsa o zaman net olarak ifade edebiliriz” dedi.
'YENİ KİTLELER KATILACAK'
2000’den sonra emekli olanların intibak beklediğini ve bu konuya yönelik bir kanun çıkması gerektiğini ifade eden Tezel, sürece ilişkin aşağıdaki cümleleri de ekledi:
“EYT çıkarsanız bile o kişilerin alacakları aylığın büyük kısmının düşük olacağından başka bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Şu anda intibak bekleyen emeklilere yeni kitleler katılacak”
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