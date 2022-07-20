EYT ile ilgili çalışmaya sadece bakanlık ve sendikaların çağrılması tepki çekti

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Son yıllarda Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen “emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)” sorunu, güncel açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrenim kredileriyle ilgili çıkışıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın KYK kredilerindeki faizlerin silindiğini açıklaması sonrası yaşanan hareketlenme dikkat çekti. Kredilerle ilgili bu sonuç sonrası sosyal medyada “#TeşekkürlerKılıçdaroğlu” paylaşımına, Kılıçdaroğlu’nun “EYT yükleniyor” şeklinde yanıt vermesi ve dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in sayıları 5 milyonu bulan EYT’liler için çalışma masası kurduklarını duyurması sürecin hızlandığını gösterdi. Masada sendika yetkilileri ve Maliye Bakanlığı’nın da bulunacağını açıklayan Bilgin, daha önce “yıl sonuna kadar çözeceğiz” diyerek çizdiği son tarihi bu kez ‘En geç ocak ayında meclise getireceğiz” diyerek esnetti.

Ancak Bilgin’in çalışma masası kurulurken EYT mağdurları temsilcilerinden söz etmemesi ise tepki çekti. Bu durumun yeni bir çözümsüzlük yaratacağını söyleyen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran, “Mağdurlar olmadan kurulan masadan çözüm değil” diyerek şöyle devam etti: “Sendikalara sorunlarımızı anlattık ama masada onlar varken biz yokuz. Bizim olmadığımız masa tek taraflı çözüm üretir. Bu konu çok ince detayları olan bir konu. Staj mağduriyetleri var, prim günü dolmayan erkekler var.”

"BİZ YÜK DEĞİLİZ"

Seçim öncesi yapılacak çalışmaların sandık günü karşılığını bulacağını da ifade eden Boran, ayrıca EYT’lilerle ilgili “bütçeye yük” eleştirilerine de yanıt vererek şunları vurguladı: “Biz yük değiliz, zaten primlerimizi günü gününe ödedik, vergilerimizi ödedik. Biz ödediğimiz ve hak ettiğimiz parayı istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi bizden aldığı parayı geri veremeyecek kadar kötü durumda mı?”