Seyyanen ne demek? Seyyanen zam ne demek?

05 Temmuz 2022 Salı, 10:01

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada haziran ayı enflasyonunun yüzde 4,95, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 42,35 olarak açıklandığını, kamu görevlileri ve emekliler için maaş-ücret artışının ise toplamda yüzde 41,69 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Yalçın, "Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur. Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur. Özellikle kira, emtia, enerji vb zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler. Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür" dedi.

"SEYYANEN ZAM YAPILMALI"



Yalçın, diğer taraftan, küresel ve bölgesel krizlere rağmen kayıpları telafi etmeye ve alım gücünü yükseltmeye yönelik atılan kararlı adımların enflasyonun tek haneye düşeceği inancının korunmasını sağladığına dikkat çekerek, "Nitekim, Temmuz ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından asgari ücrete yüzde 30 ara zam açıklaması; yaşanan fiyat artışlarının görüldüğünün ve devlet-millet iradesiyle 'yükselen enflasyon-düşen alım gücü' sarmalının son bulması için verilen mücadelenin göstergesidir. Asgari ücret artışına bağlı olarak gelir vergisi muafiyet tutarlarındaki artış önemli olmakla birlikte, gelir vergisi matrahlarının da en az bu oranda arttırılması hem maaş/ücret artışının belli oranda geri alınmasını engelleyecek hem de yaşanan kayıpları bir nebze telafi edecektir. Gelir vergisi matrahında düzenleme yapılmasına ilave olarak, önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri/tahminleri/gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için yüzde 41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılmalı ve açılan makas daraltılmalıdır" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

"Seyyanen" TDK sözlüğünde "Eşit olarak" anlamını taşıyor. Seyyanen zam, bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil eşit miktarda zam yapılması anlamına gelir. Yüzdelik zamda her çalışan maaşına göre farklı oranda zam alırken, seyyanen zam da maaşdan bağımsız olarak aynı miktarda zam alınır.



