Asgari ücretli kamu işçisine önerilen 100 liralık seyyanen zamma büyük tepki var
Hükümet, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sundu. Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL zam önerildi.
Kamuda taşerondan kadroya geçirilen işçilerin ücretleri bugün çok düşük seviyede. Bu nedenle de Türk-İş ile Hak-İş, önce en düşük ücretin 4 bin 800 liraya çıkarılmasını, yüzdelik zammın da bunun üzerine yapılmasını istemişti. Maaşın 4 bin 800 liraya çıkarılması, işçinin günlük ücretinin 160 lira olması anlamına geliyordu. Önceki gün teklifini veren hükümet ise brüt 3 bin 577 lira olan asgari ücretli işçiye, 100 TL’lik seyyanen zam önerdi. Bu, günlük 3.3 lira zam demek. Ayrıca alınan bilgiye göre iktidar, ilk önce bu işçilere 60 TL zam önermek istedi. İktidarın önerdiği gibi 100 liralık seyyanen zam ve ilk altı aylık yüzde 9 artış uygulandığında asgari ücretli işçinin maaşı 4 bin liraya çıkıyor.
‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’
Hükümetin teklifi şu anda asgari ücretli olan işçinin günlük ücretinin 133.3 lira olması anlamına geliyor. Halen brüt asgari ücretli işçinin günlük ücreti zaten 119.2 lira. Yani hükümetin 100 liralık seyyanen zam ve yüzde 9’luk teklifi asgari ücretli için günlük 14 lira artış anlamına geliyor. Bu durumda asgari ücrete zam geldiğinde, kamudaki işçinin yevmiyesi yine asgari ücretin altında kalıyor.
İktidarın teklifine ilk tepki ise madencilerden geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetimi ile şube yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini ziyaret ederek toplu iş sözleşmesi ile ilgili bilgi verdi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’in konuşması sırasında madenciler, “Greve hazırız, susmayacağız” sloganları da attı. Madenciler, baretlerini yere vurarak hükümetin teklifini protesto etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Ne yazık ki hükümet dalga geçer gibi rakamları önümüze koydu. Kabul edilebilir tarafı yok. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Önceliğimiz, düşük ücretlerle çalışan arkadaşlarımızın ücret skalalarının düzenlenmesidir” dedi.
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