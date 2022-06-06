Emekliler ve memurlar enflasyonla eriyen maaşlara seyyanen zam isteyecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 04:00

Rekorlar kıran enflasyonla maaşları altı ayda eriyen memur ve memur emeklisinin gözü, temmuzda yapılacak artışta. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ortaya çıkacak olan enflasyon farkı ve yüzde 7.5’luk zammın gelir kaybını karşılamayacağını belirten emekçiler, maaşlarının seyannen zamla birlikte yoksulluk sınırına yükseltilmesini istiyor. Kamu Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, haziran ayı boyunca kitlesel eylemlere hazırlandıklarını açıkladı.

Türkiye’de yaklaşık 13.5 milyon emekli, 5 milyon memur toplamda en az 18.5 milyon kişi için temmuz ayı önemli. Memur ve memur emeklileri toplusözleşmeye göre yılın ikinci yarısı için yüzde 7.5 zam alacak. Buna enflasyon farkı eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu’nun mayıs ayı enflasyon verilerine göre şu anda maaş farkı yüzde 28.14. Ancak yüzde 73’ü geçen enflasyonda yıl sonuna kadar artışların sürecek olması emekçileri endişelendiriyor. Kamu Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yoksullaşmanın asıl ağustos, eylül aylarında hızlanacağını belirtti.

Memurların tayin atama gibi sebeplerle şehir değiştireceği bu aylarda okulların da açılmasıyla konut krizinin katmerleneceğini hatırlatan Bozgeyik, “Biz yoksulluk sınırının (19 bin 602 TL) temel alınmasını istiyoruz, yüzdelik zamlar yeterli değil. Asgari ücret için de bu geçerli. Bu nedenle de aralık ayı beklenmeden şimdiden bir toplusözleşme sürecine girilmeli ve varolan toplu sözleşme yenilenmeli.”

Haziran ortasından itibaren tüm illerde kitlesel eylemler gerçekleştireceklerini söyleyen Bozgeyik, işçi sendikaları ile de görüştüklerini ve ortak bir program üzerine çalıştıklarını belirtti.

EMEKLİYİ DUYMAYANA OY YOK

Ülkede açlık sınırının altında maaş olmaması gerektiğini söyleyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı Emekli Sendikası Başkanı Cengiz Yavuz ise milyonlarca emeklinin intiharın eşiğinde olduğunu vurguladı. Yılbaşında “müjde” diyerek yapılan zammın yok hükmünde olduğunu aktaran Yavuz, “Zamlar durmuyor ki bakın hazirana da elektrik doğalgaz zammıyla girdik. Bu iki temel zam her alana yeni zam olarak yansıyacak” dedi.

Emeklinin açlık seviyesinin altında yaşadığını söyleyen Yavuz, “En düşük ücret, açlık sınırına çekilmeli onun üzerine yüzdelik zamlar verilmeli. Açlık sınırının altında maaş olmamalı ülkede. Tüm ülkede eşzamanlı basın açıklamaları yaptık, masamızda daha kitlesel eylemler için görüşmeler var. Seçim sürecinde emeklileri nereye kanalize edeceğimize dair tartışıyoruz. Emeklinin sesini duymayan hiçbir partiye katkı sağlamayacağız” diye konuştu.

İKRAMİYELER ARTIRILSIN

Emekli ikramiyesindeki erimeyi de anlatan Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz sözlerine şöyle devam etti:

“2008’den bu yana bin lira olarak verilen ve geçen yıl bin 100 liraya çıkan emekli ikramiyesi için bu yıl büyük beklentisi var emeklinin. Bu ikramiye ilk verildiğinde asgari ücretin yüzde 62’sine tekabül ediyordu. Bugün yüzde 26’sına tekabül ediyor. İkramiyelerin mutlaka asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyoruz. Bakanlığa da ilettik.”