SGK açıkladı: Emekli promosyonlarında büyük değişiklik!

13.08.2025 14:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli aylığı alan ve Türkiye’de ikamet eden yurttaşların da banka promosyonu alabileceğini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan ve Türkiye’de yaşayan yurttaşların banka promosyonu alabileceğini duyurdu.

Kurumun Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya ve Bulgaristan'dan aylık alıp ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımıza müjde. SGK aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası üzerinden aylığını alan yaklaşık 80 bin vatandaşımız artık promosyon alabilecek. Başvuru için aylık almakta olduğunuz T.C. Ziraat Bankası şubesine uğramayı unutmayın."

 

