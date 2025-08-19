SGK açıkladı: Hatay'da o veride sürpriz artış!

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Mayıs 2025 verileri, sigortalı çalışan sayısında artış yaşandığını ortaya koydu. Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödeyen çalışanların da dahil olduğu toplam istihdam, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi.

Mayıs ayında 88 alt sektörün 41’inde sigortalı ücretli çalışan sayısı azalırken, en fazla kayıp bina ve çevre düzenleme faaliyetlerinde görüldü. Giyim ve tekstil imalatı da istihdam düşüşünün dikkat çektiği alanlar arasında yer aldı.

Buna karşılık perakende ticaret, bina inşaatı, yiyecek-içecek hizmetleri ve toptan ticaret gibi sektörlerde çalışan sayısı artış gösterdi. Bu sektörler, mayıs döneminde istihdamın lokomotifi oldu.

HATAY İSTİHDAM ARTIŞINDA İLK SIRADA

Sigortalı ücretli çalışanların yarısına yakını İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da istihdam edildi. Ancak mayısta en fazla istihdam artışı Hatay’da yaşandı. Hatay’ın ardından Ankara, Malatya ve Kahramanmaraş öne çıktı.

Bursa ise aynı dönemde çalışan sayısında en fazla düşüş görülen il oldu.