SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: Taksit süresi 72 aya çıkarıldı

SGK tarafından yayımlanan genelgeye göre, 2026 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait prim borçları ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşen idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınacak.

TAKSİTLENDİRME SÜRESİ 72 AYA YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında azami tecil, yani taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Böylece borçlulara ödeme konusunda daha uzun vadeli bir imkan sağlandı.

Teminatsız tecil işlem limiti de 10 milyon TL olarak güncellendi. Toplam borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise yalnızca bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek.

İLK TAKSİT İÇİN SON GÜN 31 AĞUSTOS

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların ilk taksit ödemesini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu tarihe kadar yapılacak başvurularda tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.

HACİZ VE İCRA İŞLEMLERİ DURDURULACAK

Genelgede yer alan düzenlemeye göre, ilk taksitin ödenmesiyle birlikte haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak.

Ayrıca araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılabilmesinin de önü açılacak. Düzenlemenin, prim ve ceza borcu bulunan işverenler ile Bağ-Kur sigortalılarına ödeme kolaylığı sağlaması hedefleniyor.