SGK'den milyonlara resmi duyuru: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu!

2.02.2026 10:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşlarında yapılan düzenleme sonrası oluşan fark ödemelerine ilişkin takvimi açıkladı. Emeklileri ilgilendiren bu gelişmede, ödemelerin nasıl ve ne zaman yapılacağı netleşti. Düzenleme, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Peki emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte tüm ayrıntılar...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 2026 yılı emekli maaş düzenlemesi kapsamında en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesi sonrası oluşan farkların ödeme tarihi netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farklarının yatırılacağı tarihi resmi olarak duyurdu.

KİMLER EMEKLİ MAAŞ FARKI ALACAK?

En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL’den 20 bin TL’ye çıkarılmasıyla birlikte ortaya çıkan 3 bin 119 TL’lik fark, belirli şartları sağlayan emeklileri kapsıyor.

Bu kapsamda;

  • Kök aylığı 17 bin 827 TL’nin altında olan,
  • Yüzde 12,19’luk zam sonrası maaşı 20 bin TL seviyesine ulaşmayan,
  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler

maaş farkı ödemesinden yararlanacak. Ödemeler için emeklilerden herhangi bir başvuru talep edilmeyecek ve fark tutarları hak sahiplerine otomatik olarak aktarılacak.

SGK ÖDEME TAKVİMİNİ DUYURDU

Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?” sorusu da SGK tarafından yanıtlandı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, fark ödemeleri emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ÖDEME TARİHİ NETLEŞTİ

SGK’nin paylaştığı takvime göre emekli maaş farkı ödemeleri 4 Şubat 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekliler, fark tutarlarını her zamanki gibi maaş aldıkları banka şubelerinden ya da PTT üzerinden çekebilecek.

