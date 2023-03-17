SGK emekçisinden iş bırakma eylemi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 04:00

En son EYT, 3600 ek gösterge, prim yapılandırma gibi yeni konularla iş yükünün daha da arttığını, buna karşın eksik personelle 7/24 çalıştıklarını ve saatlik net 23 TL mesai ücreti aldıklarını anımsatan Hamzaçebi, şöyle devam etti:

“Bu eyleme mecbur kaldık. Çünkü daha önce taleplerimizi defalarca dile getirdik ama somut bir adım görmedik.”