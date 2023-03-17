SGK emekçisinden iş bırakma eylemi
Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, tüm yurttaki SGK’lerde bugün iş bırakacaklarını açıkladı.
En son EYT, 3600 ek gösterge, prim yapılandırma gibi yeni konularla iş yükünün daha da arttığını, buna karşın eksik personelle 7/24 çalıştıklarını ve saatlik net 23 TL mesai ücreti aldıklarını anımsatan Hamzaçebi, şöyle devam etti:
“Bu eyleme mecbur kaldık. Çünkü daha önce taleplerimizi defalarca dile getirdik ama somut bir adım görmedik.”
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