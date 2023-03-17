SGK emekçisinden iş bırakma eylemi

Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, tüm yurttaki SGK’lerde bugün iş bırakacaklarını açıkladı.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 04:00
SGK emekçisinden iş bırakma eylemi
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En son EYT, 3600 ek gösterge, prim yapılandırma gibi yeni konularla iş yükünün daha da arttığını, buna karşın eksik personelle 7/24 çalıştıklarını ve saatlik net 23 TL mesai ücreti aldıklarını anımsatan Hamzaçebi, şöyle devam etti: 

“Bu eyleme mecbur kaldık. Çünkü daha önce taleplerimizi defalarca dile getirdik ama somut bir adım görmedik.” 


SGK Alay Hamzaçebi

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