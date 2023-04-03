SGK uzmanı Erdursun olması gereken emekli ve memur zam oranını açıkladı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 13:06

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre mart ayında enflasyon yüzde 5.8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 112.51 oldu. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.29 artarken yıllık bazda 50.51 oldu.

"YÜZDE 46.1 ZAM GEREKİYOR"

Özgür Erdursun, ENAG enflasyonu verilerine göre memura, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması gereken zammı açıkladı.

Mart ayı enflasyon oranı 5.08 olarak açıklanan ENAG baz alındığında Özgür Erdursun'a göre yüzde 46.18 zam yapılması gerekiyor.

Ancak zamlarda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınıyor.

Buna göre de Özgür Erdursun zam oranlarını yüzde 25.06 olarak hesapladı.

Özgür Erdursun'un paylaştığı açıklama şöyle:

"Mart ayı TÜİK enflasyonu %2.29, ENAG enflasyonu ise %5.08, TÜİK verilerine göre memura, memur emeklilerine, SSK, Bağ-Kur emeklilerine 1 Temmuz 2023’de % 25.06 zam(enflasyon farkı) verilecek…ENAG’a göre ise %46.18 zam verilmesi gerekir! (3 aylık verilere göre 6 aylık ortalamayı hesapladım). 1 Temmuzda memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %20-22,5 arası zam (enflasyon farkı) verilir diye düşünüyorum…"