Dolar ve Euro ne kadar oldu? (3 Nisan 2023)

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:23

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 09:43

TL depremden bugüne dolar karşısında yüzde 1.95 değer kaybederken, ilk çeyreği ise yüzde 2.5'in altında kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

Dolar/TL, bu sabah saat 08.59'da 19.20 seviyesindeydi. Bu veriler TL'nin değer kaybının deprem sonrası seçime yaklaştıkça bir miktar hızlandığını ancak hala sınırlı kaldığını gösteriyor.

Serbest piyasada 20,7200 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 20,7220 lira olarak belirlendi.

Cuma günü Euro'nun satış fiyatı da 20,8910 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA OPEC ETKİSİ

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve OPEC+ üyesi diğer üreticilerin beklenmedik şekilde üretimde azaltma açıklamasının ardından keskin yükselirken; piyasalarda iyimserliği artıran Cuma günkü ABD verisi sonrası açıklanan kararın küresel enflasyona dair endişe verici bir işaret olduğu düşünülüyor.

Dolar, OPEC+'ın üretimi daha fazla azaltacağını açıklamasının ardından enflasyona dair endişelerin yeniden belirmesiyle haftaya artıda başlarken, işlemciler Fed'in bir sonraki toplantısında faizleri daha fazla artırmak durumunda kalabileceğini düşünüyor.