Bakan Nebati'den enflasyon yorumu: Kolaycılığa kaçmadık

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:06

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 12:07

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre mart ayında enflasyon yüzde 5.8 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 112.51 oldu. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2.29 artarken yıllık bazda 50.51 oldu.

Baz etkisiyle düşüş eğilimine giren enflasyon oranlarının aylık olarak yüzde 5'in civarında seyretmesi kalıcı bir hayat pahalılığının göstergesidir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Mart ayında yüzde yıllık bazda yüzde 50,51 olarak açıklanan enflasyonun 'attıkları ,sabetli adımların' etkisiyle gerçekleştiğini savunan Nebati, "Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, 'enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur' gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz" dedi.

Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarını söyleyen Nebati, 'yüzeysel çözüm önerilerine' kulak asmadıklarını, enflasyonun tedrici ve kalıcı bir şekilde indirileceğini iddia etti.



Biz bir sorunu…

— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) April 3, 2023