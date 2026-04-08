SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücrete ara zam açıklaması: 'Adımların atılması artık kaçınılmaz'
8.04.2026 16:15:00
SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözünün çevrildiği zam oranlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asgari ücretin açlık sınırı karşısındaki erimesine dikkat çeken Karakaş, asgari ücret için gereken reel rakamı telaffuz ederken, emeklilerin beklediği seyyanen zam için ise ekonomi yönetiminin takvimindeki kritik tarihe işaret etti. İşte temmuz zammı senaryoları ve Ankara kulislerinden son ayrıntılar...

SGK uzmanı İsa Karakaş, emeklilere yönelik seyyanen zam tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret ve emekli maaşlarına dair önemli açıklamalar yapan Karakaş, mevcut tabloyu analiz etti.

ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ

Karakaş, asgari ücretin tanımına göre bir işçinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması gerektiğini belirterek, "Asgari ücretin tanımına göre bir işçinin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması gerekir. Bu da bugün yaklaşık 42.585 TL civarında. Ancak mevcut asgari ücret 28.000 TL. Yani yaklaşık yüzde 51,7 oranında bir artış gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ARA ZAM İHTİMALİ GÜNDEMDE

Temmuz ayında ara zam yapılmasının önünde yasal bir engel bulunmadığını hatırlatan Karakaş, geçmiş dönemlerde benzer uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti. Artan maliyetlerin alım gücünü düşürdüğünü vurgulayan Karakaş, "Enerji gibi kalemlere ciddi zamlar geldi, alım gücü hızla eridi. Dolayısıyla ara zam ihtimali gündeme gelebilir" dedi.

Karakaş ayrıca Ankara gündeminin şu aşamada büyük ölçüde uluslararası gelişmelere odaklandığını, ortamın sakinleşmesi halinde ekonomik başlıkların yeniden öne çıkabileceğini dile getirdi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAM BEKLENTİSİ

Emeklilere yönelik beklentileri değerlendiren Karakaş, "En iyimser senaryoda önümüzdeki üç ayda enflasyon düşük kalırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 15, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 10-11 civarında zam görünebilir. Daha kötü senaryoda bu oranlar artabilir" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ZAM İÇİN TARİH VERDİ

Seyyanen zam konusuna da değinen Karakaş, bu uygulamanın emekliler açısından en etkili çözüm olacağını ancak mevcut ekonomik koşullar altında 2026 Temmuz döneminde zor göründüğünü belirtirken “Daha olası tarih olarak 2027 öngörülüyor” dedi.

Karakaş, değerlendirmesini “Emeklilerin ve çalışanların durumu oldukça zor. Sistemin dengelenmesi ve insanların nefes alabilmesi için kapsamlı adımların atılması artık kaçınılmaz” sözleriyle tamamladı.

İlgili Konular: #asgari ücret #SGK #ara zam #seyyanen zam #İsa Karakaş