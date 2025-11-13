SGK uzmanı son günü açıkladı: Emeklilikte o maliyete dev zam yolda!

Sosyal güvenlik sistemi açısından 2025–2026 dönemi bir dönüm noktası olarak görülüyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun’un değerlendirmelerine göre, 2026 itibarıyla borçlanma oranları ve asgari ücrette beklenen artış emeklilik planı yapan yüz binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek.

Borçlanma talepleri şu anda yüzde 32 oranı üzerinden hesaplanırken, 2026’da bu oran birçok kalemde yüzde 45’e çıkacak. Yüzeyde yalnızca “13 puanlık artış” gibi görünen fark, gerçekte maliyeti yüzde 41’e kadar artıracak.

ASGARİ ÜCRET ARTI ŞIYLA MALİYET KATLANACAK

2026 başında asgari ücrette en az yüzde 25’lik artış öngörülüyor. Borçlanma tutarları doğrudan asgari ücrete bağlı olduğu için bu artış borçlanma maliyetlerini daha da yükseltecek.

Özgür Erdursun’un analizine göre:

Yüzde 41 oran fark ı

Y üzde 25 asgari ücret art ışı

Bu iki etkinin birleşimiyle toplamda yaklaşık yüzde 78 maliyet artışı ortaya çıkacak.

Bugün 100 bin TL’ye mal olan bir borçlanma dosyasının, 2026 başında 178 bin TL’ye çıkması bekleniyor.

HANGİ BOR ÇLANMALARDA ARTI Ş OLACAK?

Erdursun’un köşe yazısında aktardığına göre, 5510 sayılı Kanun’un 41. maddesi kapsamında birçok süre borçlanılabiliyor. Ancak bu sürelerin çoğunda oran artışı 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

ORANI ARTACAK BORÇLANMALAR:

Askerlik borçlanmas ı: Yüzde 32 → yüzde 45

E ğitim, doktora ve tıpta uzmanlık bor çlanmas ı: Yüzde 32 → yüzde 45

Avukatl ık stajı bor çlanmas ı: Yüzde 32 → yüzde 45

Tutukluluk ve g özalt ı bor çlanmas ı: Yüzde 32 → yüzde 45

Ayl ıksız izin s üreleri: Yüzde 32 → yüzde 45

Ba ğ-Kur ihyası: 2025’te yüzde 34,5 → 2026’da yüzde 45

ORANI SABİT KALIP MALİYETİ ARTACAK BORÇLANMALAR:

Do ğum bor çlanmas ı (yüzde 32 sabit)

Yurtdışı bor çlanmas ı (yüzde 45 sabit)

Bu kalemlerde oran değişmese de asgari ücret artışı nedeniyle toplam maliyet yükselecek.

31 ARALIK 2025 TAR İHİ NEDEN ÖNEML İ?

Erdursun’un uyarısına göre, 2025 yılı içinde başvuru yapanlar mevcut oran ve asgari ücret seviyesini sabitlemiş olacak. Bu sayede yüzde 41’lik oran farkı ile yüzde 25’lik asgari ücret artışından etkilenmeyecekler.

Böylece toplamda yüzde 78’e ulaşan ek maliyet yükü ortadan kalkacak.

Diğer bir ifadeyle, 31 Aralık 2025’e kadar başvuru yapanlar, 2026’da en az 78 bin TL ek ödeme yapmaktan kurtulacak.

EMEKL İLİK İ Ç İN EN AVANTAJLI YIL 2025

Merkez Bankası’nın 2025 yılı için açıkladığı enflasyon tahmini yüzde 31–33 aralığında bulunuyor. Bu oranlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13–14, memur emeklilerine ise yüzde 19–20 oranında zam yapılması bekleniyor.

Erdursun’un analizine göre emekliliğini 2026’ya erteleyenler, maaş hesaplamasındaki büyüme katsayısı farkı nedeniyle yüzde 2–5 aralığında kayıp yaşayabilir.

Hem maaş kaybı hem borçlanma maliyetleri dikkate alındığında 2025 yılı emeklilik için çok daha avantajlı bir dönem olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN 31 ARALIK UYARISI

Özgür Erdursun’un köşe yazısında yer alan bilgilere göre, borçlanma oranlarındaki artış, asgari ücret zammı ve maaş hesaplamaları birleştiğinde 2026 yılı maliyetlerin zirveye çıkacağı bir dönem olacak.

Bu nedenle bugünden yapılan her başvuru, gelecekte ödenecek 78 bin TL’nin önüne geçiyor. 31 Aralık 2025 tarihi, emeklilik planlamasında kritik bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.