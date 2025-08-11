SGK uzmanı tek tek açıkladı: Çalışanların geleceğini tehdit eden sorunlar ne?

SGK uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kaygılarının sadece düşük emekli maaşlarından değil, çalışma hayatı boyunca birikim yapamamaktan ve emeklilikte toplu para alamamaktan kaynaklandığını açıkladı.

Erdursun, özel sektör çalışanı, kamu personeli ya da Bağ-Kur’lu esnaf fark etmeksizin ortak noktalarının gelir yetersizliği ve toplu para eksikliği olduğunu belirtti. Çalışanların çoğunun maaşının önemli bölümünü kira, gıda, enerji ve ulaşım gibi temel giderlere harcadığını, bu yüzden tasarruf oranlarının düşük kaldığını söyledi.

ÖZEL SEKTÖRDE KIDEM TAZMİNATI SORUNLARI

Kıdem tazminatının işçinin emeğinin karşılığı olduğunu ifade eden Erdursun, uygulamadaki sorunları şöyle sıraladı:

Sık iş değiştirilen sektörlerde tazminat hakkı doğmuyor.

Hak doğsa bile sadece son işyerindeki hizmet süresine göre hesaplanıyor.

Tazminatta yasal tavan mevcut.

Bağ-Kur’lular için böyle bir hak bulunmuyor.

2025 Temmuz–Aralık dönemi kıdem tazminatı tavanı 53.919,68 TL olarak belirlenmiş durumda. Uzun yıllar en üst tavan üzerinden çalışanlar için bu tutar sınırlı kalıyor.

KAMU ÇALIŞANLARINDA İKRAMİYE AVANTAJI ANCAK YETERSİZ

Memurlar emeklilikte hizmet süreleri ve aylık katsayı üzerinden ikramiye alıyor. Bu avantaj, özel sektörde çoğu çalışanın sahip olmadığı toplu para alma şansını sağlıyor. Ancak Erdursun, günümüz ekonomik koşullarında bu rakamların yatırım yapmak veya uzun vadeli maddi güvence için yetersiz kaldığını vurguladı:

25 yıl görev yapmış bir başmüfettiş: 1.042.274 TL

1.042.274 TL 25 yılın sonunda 1/4 kaymakam: 1.132.965 TL

1.132.965 TL 25 yıl görev yapmış bir vali: 1.342.141 TL

BAĞ-KUR’LULAR İÇİN TOPLU PARA YOK

Bağ-Kur’lu esnaf ve serbest meslek mensuplarının emeklilikte sadece aylık maaş alabildiğini, toplu para uygulamasının bulunmadığını söyledi.

ÇALIŞANLARIN GELECEK KAYGILARININ TEMEL SEBEPLERİ

Erdursun, Türkiye’de çalışanların geleceğe dair kaygılarının üç ana sebebini şöyle açıkladı:

Çalışırken düşük maaş ve sınırlı tasarruf imkânı

Emeklilikte toplu ödemenin ya hiç olmaması ya da yetersiz kalması

Düşük emekli maaşı

Bu tablonun çalışanların hem bugününü hem de yarınını güvensiz hale getirdiğini belirten Erdursun, çözümün gelir düzeyini, toplu ödeme imkânlarını ve emekli maaşlarını güçlendirecek bütüncül bir reformda yattığını ifade etti.