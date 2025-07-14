SGK uzmanı uyardı: Başvurmayan borçlu görünecek! Son gün yarın...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı ancak Bağ-Kur (4B) sigorta kaydı bulunmayan çiftçilerin sigorta tescilini otomatik olarak yapacak. Bu kapsamda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kayıt işlemleri başlatılacak.

SOSYAL YARDIMLAR R İSKE GİREBİLİR

Türkiye Gazetesi yazarı SGK uzmanı İsa Karakaş’ın köşe yazısında aktardığına göre, bu uygulama çiftçilere aylık 9 bin TL’yi aşan prim borcu yükleyebilir. Karakaş, aynı zamanda düzenlemenin sosyal yardımlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Özellikle 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim aylıkları gibi sosyal desteklerin kesilmesi veya azaltılması ihtimali bulunuyor.

65 YAŞINI DOLDURANLAR MUAF OLABİLİR

Bağ-Kur kapsamında sayılan çiftçilerden 65 yaşını doldurmuş olanlar, SGK’ye dilekçe vererek bu zorunlu sigortalılıktan muafiyet talebinde bulunabiliyor. Talebin kabul edilmesi durumunda aylık prim ödemelerinden kurtulmak mümkün.

Ancak daha önce SGK tarafından karşılanan sağlık giderleri varsa, muafiyetin kabulü için bu harcamaların geri ödenmesi gerektiği vatandaşlara bildiriliyor. 65 yaş altı kişiler için muafiyet başvuruları kabul edilmiyor; ancak yaş şartı sağlandığında başvuru hakkı doğuyor.

K ÜÇÜK ESNAF VE ÜRET İCİLER DE D ÜZENLEME KAPSAMINDA

Karakaş’ın yazısında dikkat çekilen bir diğer konu ise, gelir vergisinden muaf olan ancak Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı kişilerin de benzer bir prim yüküyle karşı karşıya kalabileceği. Bu kişiler, belirli belgeleri ibraz ederek muafiyet talebinde bulunabiliyor.

BAŞVURU İ Ç İN GEREKLİ BELGELER VE S ÜREÇ

Çiftçiler için: Ziraat Odas ı ya da Tarım İl/İl çe Müdürlü ğ ü’nden al ınan resmi belge

Esnaflar i çin: Esnaf ve Sanatkâr Odalar ı Birliği’nden alınacak “Sigortalılık Muafiyet Belgesi”

Bu belgelerin SGK’ye teslim edilmesinin ardından başvuru sahibinin durumu inceleniyor ve şartlar sağlanıyorsa prim ödemesinden muaf tutulabiliyor.

DÜZENLEME B İNLERCE KİŞİYİ ETKİLEYECEK

SGK’nin bu yeni uygulaması, Türkiye genelinde binlerce çiftçi ve küçük esnafı doğrudan ilgilendiriyor.

İsa Karakaş’ın değerlendirmesine göre, otomatik Bağ-Kur kaydıyla birlikte oluşacak yüksek prim borcu ve sosyal yardım kesintisi riski, ciddi mağduriyetlere neden olabilir.

Bu nedenle, özellikle 65 yaş ve üzerindeki çiftçiler ile gelir durumu düşük olan esnafların, SGK’ye zamanında muafiyet başvurusu yapmaları büyük önem taşıyor.