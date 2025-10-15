SGK uzmanından asgari ücret tahmini: 'Ücretin en az...'

Emekliler arasında bankalar arasındaki promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bazı bankaların yüksek promosyon teklifleriyle öne çıktığı bu dönemde, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Karakaş, “Yine de sakin olmak gerekiyor. Ocak ayında memur, işçi ve emekli maaşlarında artış söz konusu. Maaş artışına bağlı olarak ocak ayını beklemelerini söylüyorum çünkü bu rakamlar yükselecek. Bankalar da bu promosyonları artıracak, dolayısıyla ocak ayını beklemekte fayda var” diyerek, en yüksek promosyonun 2026 Ocak ayında görüleceğine dikkat çekti.

PROMOSYONLARDA BEKLEME STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre, emekliler için şu anda bankalar arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Ancak maaş artışlarının etkisiyle yeni yılda promosyonların daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Karakaş, bu nedenle acele edilmemesi gerektiğini ve ocak ayında bankaların tekliflerini gözden geçirmenin daha avantajlı olacağını belirtti.

PROMOSYON ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emeklilerin promosyonlardan maksimum fayda sağlaması için önerilerde bulunan Karakaş, “2-3 maaş alanlar, tüm maaşları için topluca pazarlık yaparsa daha yüksek promosyon alabilir. Yetim maaşı alan çocuklar da, dul maaşı alanlar da bu promosyon ödemesinden yararlanabilir” ifadelerini kullandı.

Uzman isim ayrıca, bankalarla yapılan sözleşmelerde vatandaşların yasal haklarına dikkat çekti. Karakaş “Zaten anlaşması olan kişiler için, ayrıldıkları banka ceza uygulayamaz. İstediğiniz zaman cayma hakkınız var. Verdiği promosyon tutarı düşüldükten sonra başka bankaya geçebilirsiniz. Bankaya kredi borcunuz olsa da emekli maaşınızı alıp bankadan ayrılabilirsiniz” dedi.

Bu açıklamalar, emeklilerin bankalar arası geçişte cezai yaptırım korkusu taşımadan pazarlık yapabileceklerini ortaya koydu.

ASGARİ ÜCRETTE 2026 BEKLENTİSİ

Yeni yılda milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında da öngörülerini paylaşan Karakaş, “Asgari ücretin en az 27 bin, en fazla 28 bin lira olmasını bekliyorum” dedi.

Ekonomi yönetiminin sıkı para politikası uyguladığını belirten Karakaş, 2025 yılı enflasyon tahmininin yüzde 30’u geçmeyeceği yönünde revize edildiğini ifade etti.

“2025 enflasyonu revize edildi; en fazla yüzde 30 enflasyon beklentisi var. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam bekleniyor. Bu da 27-28 bin lira civarında bir asgari ücret anlamına geliyor. Beklentimi koruyorum” diyen Karakaş, çalışanların alım gücüne doğrudan etki edecek yeni ücret artışının gerçekçi bir temelde değerlendirildiğini söyledi.