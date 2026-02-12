SGK uzmanından emekli sayısı analizi: Sistem bu yükü kaldıramaz iddiası gerçek dışı!

SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal güvenlik sistemine ilişkin tartışmaları kaleme aldığı son yazısında, “Emekli sayısı arttı, sistem bu yükü kaldıramaz” söyleminin verilerle örtüşmediğini belirtti. Erdursun, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yayımladığı resmi istatistikler ile son yasal düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde farklı bir tablo ortaya çıktığını vurguladı.

ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

Erdursun’a göre Türkiye, genç ve çalışabilir nüfusu yüksek bir ülke olmayı sürdürüyor. SGK verilerine işaret eden Erdursun, zorunlu sigortalı çalışan sayısının son yıllarda artış eğiliminde olduğunu, kısa süreli dalgalanmalara rağmen yeniden yükseliş trendine girildiğini ifade etti.

Bu durumun, “çalışan sayısı azalıyor” iddiasının istatistiksel bir karşılığı olmadığını ortaya koyduğunu belirten Erdursun, sosyal güvenlik sistemini besleyen ana kaynağın zayıflamadığını kaydetti.

EMEKLİ SAYISINDA ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Erdursun, kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldığında, normal yıllarda sınırlı bir artış görüldüğünü, istisnai bir sıçrama sonrasında ise artış hızının yeniden düştüğünü aktardı.

Bu verilerin, emekli sayısının hızlanarak artmadığını, aksine artış temposunun yavaşladığını gösterdiğini ifade etti.

EMEKLİLİK BAŞVURULARI DÜŞÜŞTE

EYT düzenlemesi sonrası emeklilik başvurularında geçici bir zirve yaşandığını hatırlatan Erdursun, ardından başvuru sayılarının hızla gerilemeye başladığını belirtti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüşün daha belirgin hale geleceğini kaydetti.

Erdursun, 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını beklemek zorunda olduğunu anımsatarak, bu nedenle uzun bir dönem boyunca emeklilik başvurularının ciddi biçimde azalacağını ifade etti.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Yazısında engelli emekliliğine ilişkin düzenlemeye de değinen Erdursun, vergi indirimine dayalı emekliliğin kaldırıldığını ve artık çalışma gücü kaybının esas alındığını hatırlattı. Bu değişiklikle birlikte engelli statüsünden emeklilik başvurularının da önemli ölçüde azalacağını savundu.

“SGK BATAR” SÖYLEMİ GERÇEKÇİ DEĞİL

Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde sosyal güvenlik sisteminin bir kriz değil, yapısal bir geçiş süreci yaşadığını belirten Erdursun, “Emekli sayısı çok fazla, sistem bunu kaldıramaz” söyleminin rakamlarla desteklenmediğini ifade etti.

Emekli aylıklarının düşük olduğunu kabul eden Erdursun, ancak çalışan sayısı artarken ve emeklilik başvuruları azalırken aylıklarda iyileştirme yapılmasının SGK’yi batırmayacağını savundu.

2026 VURGUSU

Erdursun, 2026 yılında Sosyal Güvenlik Sistemi gelirlerinin giderleri aşacağını, prim gelirlerindeki artışın sistem dengesini güçlendireceğini belirtti. Bu olumlu tablonun emekli aylıklarına yansıtılması gerektiğini ifade etti.

Emekli aylığı hesaplama sisteminde yapılacak değişikliklerle ödenen primlerin aylıklara etkisinin artırılabileceğini kaydeden Erdursun, bunun aynı zamanda kayıt dışı istihdamla mücadeleye de katkı sağlayabileceğini dile getirdi.