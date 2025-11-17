SGK uzmanından emeklileri üzecek kulis bilgisi: Maaşlara ne kadar zam gelecek?

Memur ve memur emeklileri, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam hesaplamaları sürerken, seyyanen zam gibi ek bir iyileştirmenin gelip gelmeyeceği de gündemdeki en önemli konular arasında yer alıyor.

'BEKLENTİLER HAYAL OLDU' SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunun 2,55, yıllık ise 32,87 olduğunu belirterek, "Yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" ifadelerini kullandı.

Karakaş, geçen yıl yapılan zamları hatırlatarak, "En son Temmuz 2025'te memur ve emekli maaşlarına yüzde 15,57 zam yapılmıştı. Ama yine enflasyonun altında kaldı! Son 3 dönemde (Temmuz 2024: yüzde 5,42; Ocak 2025: yüzde 4,21; Temmuz 2025: yüzde 1,10) hep aynı hikâye: maalesef toplu sözleşme zincirleri memur emeklisini de aşağı çekiyor" dedi.

MAAŞLARA NE KADAR ZAM GELECEK? Karakaş, üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmi enflasyonun altında kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haberin geleceğini belirterek şunları söyledi: Temmuz-ağustos-eylül kümülatif zam oranı yüzde 7,5’ti. Ekim ayı enflasyonu ile bu oran yüzde 10,25’e çıktı. Bugün itibarıyla bu oran SSK+Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonu oluşturuyor. Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede yüzde 16,55’lik zam + 1000 TL taban artışı garanti.

Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmininin yüzde 31-33 aralığında kalması durumunda zammın yüzde 18,5-20 bandına çıkabileceğini vurgulayan Karakaş, "Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) yüzde 20’yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" dedi.