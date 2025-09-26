SGK uzmanından emeklilik açıklaması: Prim günlerinde indirim yolda!

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur’lulara yönelik emeklilikte prim indirimi konusunda yeni gelişme yaşandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim döneminde sözünü verdiği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uygulanabilir tarih hakkında açıklama yaptı.

BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Bakan Işıkhan katıldığı yayında, “2028 yılından önce inşallah esnafımıza 7200 müjdesini Sayın Cumhurbaşkanımızın vermesi için biz bakanlık olarak Maliye Bakanlığımızla birlikte çalışıp bunu gündemden çıkarmamız lazım. Önümüzdeki aylarda yani 2026'nın ilk çeyreğinde ya da ikinci çeyreğinde bu konuyu bir nihayete erdirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklama, yaklaşık 3 milyon Bağ-Kur’lunun beklentisini artırdı.

GELİR KAYNAKLI DÜZENLEME

SGK uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı yayında düzenlemeyi değerlendirdi. Erdursun, “Bu gelir kaynaklı bir yasal düzenleme. Hükümetin de buna ihtiyacı var. Yoksa, 'Bağ-Kur’luların prim gün şartını biraz aşağıya çekelim, mağduriyeti giderelim' diye böyle bir düzenleme yapılmayacak. Bu işin içinde bir kaynak var, yani para var” ifadelerini kullandı.

EKSİK GÜNLER İÇİN ÖDEME GEREKECEK

Silinen prim günlerinin geri alınmasının önemli maliyet doğuracağını belirten Erdursun “Şimdi diyelim ki 7200 gün emeklilik getirildi. Kişinin ödenmiş 4500 günü var, 2021 öncesi de 3000 gününü sildirmiş. Bu günleri geri almak için ödeme yapılması gerekecek. Günlük en az 299,06 TL’den hesaplandığında, 3000 günü geri almak isteyen birinin yaklaşık 897 bin lira ödemesi gerekecek. Bazılarında bu rakam 1 milyona hatta 1,5 milyona çıkabilir” ifadelerinde bulundu.

ERKEN EMEKLİLİK VE YÜKSEK BEDEL

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde 3 milyon Bağ-Kur’lu için erken emeklilik imkânı sağlanacak. Ancak eksik günlerini tamamlamak isteyenler için ciddi mali yük oluşacak. 2026’da sonuçlanması öngörülen düzenleme, hem emeklilik süresini kısaltacak hem de devletin gelirine katkı sağlayacak.