SGK uzmanından emeklilik sistemi uyarısı: 'Çok çalışan cezalandırılıyor'

SGK uzmanı İsa Karakaş son köşe yazısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 2026 yılı programında yer alan emeklilik reformuna dikkat çekti. Karakaş, programın “daha uzun süre çalışanların daha yüksek emekli maaşı alması” hedefini taşıdığını söyledi.

Karakaş yazısında, “SGK emeklilik sistemi, yıllardır ‘Çok çalışanın cezalandırıldığı’ eleştirileriyle boğuşuyor. Erken emeklilik dalgası prim gelirlerini eritiyor, merkezî bütçeye ilave yük getiriyor” ifadelerini kullandı.

MEVCUT SİSTEM ÇALIŞANI CEZALANDIRIYOR

Karakaş, mevcut sistemin çalışanları erken emekliliğe ittiğini belirtti:

Ülkemizde emeklilik hayali, birçok çalışan için ‘ne kadar az çalışsam o kadar iyi’ tuzağına dönüşmüş durumda.

Örneklerle açıklayan Karakaş, “3600 gün primle emekli olanlarla asgari ücretten 9000 gün primle emekli olan esnafa kök maaş uygulamasıyla aynı maaş ödenmektedir” dedi. Bu duruma tepki gösteren Bağ-Kur’luların, “Az primle emekli olanla, ömür boyu didinen aynı maaşı mı alacak?” diyerek adaletsizliği dile getirdiğini aktardı.

2026 PROGRAMI UMUT VERİYOR

Karakaş, “2026 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda müjde tadında ferahlatıcı bu hedef heyecan uyandırdı. Bu hedef gerçekleşirse, emeklilik sistemi insanları uzun süre işbaşında tutacak ve bütçeyi sarsmayacak şekilde baştan aşağı yenilenecek” ifadelerini kullandı.

Resmî Gazete’de yer alan plana göre, “uzun soluklu çalışanlara yüksek maaş” hedefi milyonları umutlandırıyor. Yeni sistem istihdamı teşvik edecek, erken emeklilik yerine uzun vadeli çalışmayı özendirecek.

“ÇOK ÇALIŞAN CEZALANDIRILIYOR”

Karakaş, SGK sisteminin “ters tepen bir tuzak” haline geldiğini söyledi:

Asgari ücretle bildirilen çalışanlar, ne kadar fazla çalışırsa çalışsın maaşı artmak yerine azalıyor. Yaş şartı dolanlar panikle ‘Tamam, yeter!’ deyip ya kayıt dışına kayıyor ya da hemen emekli oluyor.

Yazara göre bu tablo sürdürülemez. 2024 yılında erken emekliliğin bir yıl sonra emekli olmaya göre yüzde 30’a varan avantaj sağlaması nedeniyle pek çok çalışanın sistemi terk ettiğini hatırlattı.

SGK DENGESİ BOZULUYOR

Karakaş, “SGK istatistikleri alarm zillerini çalıyor. Emekli sayısı katlanarak artıyor, sistemden kaçışlar hızlanıyor” dedi. Ayrıca, “kök maaş” uygulamasının da adaletsizliği derinleştirdiğini ve SGK’nin aktüeryal dengesini bozduğunu vurguladı.

ÇOK ÇALIŞANA EKSTRA ABO

Karakaş, “2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde; aylık bağlama sistemi uzun istihdamı teşvik edecek şekilde yeniden tasarlanıyor. Hakkaniyet ve aktüeryal denge için parametreler gözden geçiriliyor” dedi.

Karakaş’a göre, yeni sistem iki temel unsur üzerine kurulabilir, “İki taban maaş uygulaması ve kıdem bazlı bonuslar.” Buna göre erken emekli olanlar düşük, uzun süre çalışanlar yüksek maaş alacak. Ayrıca, “20-25 yıldan sonra her ekstra yıl için ABO'da ilave yüzde artışı” yapılabileceğini söyledi.

KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ

Yeni düzenlemenin hem SGK hem çalışan için faydalı olacağını belirten Karakaş, “Erken çıkışlar durursa SGK prim almaya devam edecek, maaş ödemesi de gecikecek. Çalışanlar da daha uzun süre çalıştıkça daha yüksek maaşla emekli olacak” dedi.

Sonuç olarak Karakaş, “Bu sadece bir düzenleme değil; emeklilikte adaletin tesis edilmesi anlamına gelecektir. Umarız 2026 yılı emeklilikte adalet yılı olarak hafızalara kazınır” ifadelerini kullandı.