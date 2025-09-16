SGK uzmanından emeklilik uyarısı: O tarihi kaçıran maaşında büyük kayıp yaşayacak!

EYT düzenlemesi sonrasında iki yılda yaklaşık 4 milyon yurttaş emeklilik hakkı kazanırken, yüz binlerce kişinin ise hak kaybı yaşamamak için henüz başvuru yapmadığı belirtiliyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmayanların ilerleyen yıllarda maaşlarında yüzde 10’a varan kalıcı kayıplar yaşayabileceğini vurguladı.

DÜŞÜK MAAŞ RİSKİNE DİKKAT

Mevcut SGK mevzuatında yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarında önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl başvuru yapmayan emekli adaylarının maaş kayıpları yüzde 35’e kadar yükselmişti.

Bu yıl da aynı tablonun geçerli olacağını hatırlatan Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıyı yaptı: