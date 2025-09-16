SGK uzmanından emeklilik uyarısı: O tarihi kaçıran maaşında büyük kayıp yaşayacak!

EYT düzenlemesi sonrasında iki yılda yaklaşık 4 milyon yurttaş emeklilik hakkı kazanırken, yüz binlerce kişinin ise hak kaybı yaşamamak için henüz başvuru yapmadığı belirtiliyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, yıl sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunmayanların ilerleyen yıllarda maaşlarında yüzde 10’a varan kalıcı kayıplar yaşayabileceğini vurguladı.
DÜŞÜK MAAŞ RİSKİNE DİKKAT
Mevcut SGK mevzuatında yüksek enflasyon nedeniyle emekli maaşlarında önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıl başvuru yapmayan emekli adaylarının maaş kayıpları yüzde 35’e kadar yükselmişti.
Bu yıl da aynı tablonun geçerli olacağını hatırlatan Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu uyarıyı yaptı:
Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama yüzde 5-10 arası olacak gibi gözüküyor. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı yüzde 31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor! Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir.