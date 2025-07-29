SGK uzmanından kritik emeklilik uyarısı: 'Başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı...'

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılı içinde emeklilik başvurusunu yapmayanların ciddi gelir kaybıyla karşılaşabileceğini duyurdu. Erdursun, 2026 yılına başvurularını erteleyenlerin maaşlarında kalıcı bir düşüş yaşama ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

2024 DENEYİMİ 2025 İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLDU

Erdursun, “Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama yüzde 5-10 arasında olacak gibi görünüyor. 2024’te başvurusunu yapmayıp 2025’e erteleyenlerin kaybı ise yüzde 31 seviyesindeydi. Emeklilik başvurusunun zamanlaması son derece önemlidir. 2024’te başvurusunu yapmayanlar, zararlarını brüt maaşlarına göre 5-10 yılda telafi edecek gibi görünüyor. ‘Emekliliğimi hak ediyorum ama emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmama izin verilmiyor’ diyenler, doğru başvuru tarihini iyi belirlemeli” ifadelerini kullandı.

BAŞVURUSU GECİKENLER BÜYÜK KAYIP YAŞAYABİLİR

Geçen yıl yapılan hesaplamalar, 2024’te emeklilik dilekçesi vermeyen pek çok yurttaşın maaşında yıl sonunda yüzde 30-35 arasında kayıp yaşadığını ortaya koydu. Bu durum, yüksek enflasyonun etkisini gösteriyor ve 2025 yılı için de benzer risklerin devam ettiğini işaret ediyor.