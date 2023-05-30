TÜİK'den enflasyon hesaplamasına 'doğalgaz' ayarı! 'Sıfır fiyat' sert düşüşe neden olacak
TÜİK'in, doğalgazın bir aylık ücretsiz kullanımı nedeniyle mayıs ayı TÜFE hesaplamasını 'sıfır fiyat' yöntemiyle uygulayacağı öğrenildi. Bu değişiklikle birlikte enflasyonda sert bir düşüşün yaşanacağı da belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi doğalgazın 1 ay ücretsiz, sonraki 1 yıllık süreçte ise '25 metreküp üstü'nün ücretlendirileceğini açıklamıştı.
NTV'de yer alan habere göre, mayıs ayı itibarıyla uygulamaya başlanan bir ay ücretsiz ve bir yıl indirimli doğalgaz kararı enflasyon hesaplamasını değiştirdi.
TÜİK, mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı. 2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. TÜFE hesaplamasında, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.
ENFLASYONDA SERT DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
TÜİK, bu değişikliğin mayıs ayı enflasyonunu kuvvetli bir şekilde indireceğini belirtti.
Ancak doğalgaz tüketiminin artacağı yıl sonuna doğru enflasyonu artıracağını vurguladı.
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