Sigara fiyatlarına yeni zam sinyali: Dikkat çeken düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

Sigara, tütün, puro ve sigarillolarda vergi oranı düşerken, maktu vergi tutarı yükseltildi. Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, oransal vergi yüzde 50’den yüzde 45’e çekildi. Asgari maktu vergi tutarı 2,1189 liradan 1,975 liraya gerilerken, maktu vergi tutarı ise 12,1495 liradan 16 liraya yükseldi.

PAKET BAŞINA YAKLAŞIK 1 LİRA ZAM BEKLENİYOR

Sigarada vergi hesaplaması karışık görünse de sistem basit işliyor. ÖTV oranı yüzde 45 seviyesinde kalırken, maktu vergi ve KDV de ekleniyor. Yeni düzenlemeyle bir paket sigaranın içindeki 20 dalın her biri için 1,975 lira asgari maktu vergi alınacak. NTV’nin haberine göre maktu vergi 16 liraya yükselmiş durumda.

Hesaplamalara göre, her dal için alınan asgari vergi 1,975 liraya düşerken, maktu vergi 16 liraya çıktı. Böylece 20 dal sigara içeren bir paketin KDV dahil toplam vergisi 65,44 liradan 66,6 liraya yükseldi.

ÜRETİCİLER ZAMMI FİYATLARA YANSITMAYABİLİR

Yeni düzenlemeyle sigara fiyatlarına yaklaşık 1 lira civarında artış bekleniyor. Ancak uzmanlara göre sigara üreticileri bu artışı doğrudan fiyatlara yansıtmayabilir.