TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Sigaraya büyük zam!

Yayınlanma: 09.07.2023 - 18:40

Güncelleme: 09.07.2023 - 19:09

Yılın ilk altı ayında ÜFE yüzde 14,81 oranında kaydedilirken alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 oldu. Bunun yanı sıra Meclis’e sunulan yasa teklifiyle tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltildi. Böylece bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 liranın üzerinde artış olacağı belirtildi.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN

Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi.