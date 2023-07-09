TBYD Başkanı Dündar duyurdu: Sigaraya büyük zam!
Meclis'teki yeni yasa teklifiyle birlikte tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltilmesi sigaraya zam olarak yansıdı. TBYD Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
Yılın ilk altı ayında ÜFE yüzde 14,81 oranında kaydedilirken alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,81 oldu. Bunun yanı sıra Meclis’e sunulan yasa teklifiyle tütün mamullerine uygulanan vergi oranı yükseltildi. Böylece bir paket sigaranın perakende satış fiyatında 5 liranın üzerinde artış olacağı belirtildi.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN
Sigaraya zammın ne zaman geleceği merak konusu olurken Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, cumhuriyet.com.tr'ye ÖTV zammının bu gece yarısından itibaren tüm sigara gruplarına 5 lira zam olarak yansıtılacağını söyledi.
Sigaray ikinci büyük #ZamGeldi hayırlı olsun pic.twitter.com/0K618AL7P7— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 9, 2023
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