Sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne, kaç TL? Güncel sigara fiyatları...

Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 03.08.2023 - 10:15

Bir sigara grubu tütününe gelen zammın ardından sigara fiyatlarına zam yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz ay gelen 5 liralık zam ile beraber sigaraya 1 yılda toplamda 17 TL zam gelmiş oldu. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi? En ucuz sigara ne, kaç TL? İşte, 3 Ağustos 2023 güncel sigara fiyatı listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bir sigara grubu tütüne 10 lira zam yaptı. Zamla birlikte tütünün fiyatı 55 liraya çıktı. Zam sadece tütün bazlı olacak ve paket sigara fiyatlarında bir değişiklik yaşanmayacak.

2023 AĞUSTOS AYI GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

EN UCUZ SİGARA NE KADAR?

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.