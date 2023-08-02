Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı
Philip Morris sigara grubundan Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 45 liradan 55 liraya çıktı.
Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 45 liradan 55 liraya çıktı. Zam, bugünden itibaren geçerli olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini paylaştı şu şekilde paylaştı:
Pm gurubu malbora tütüne #ZamGeldi 10? pic.twitter.com/Oc8vqBJY8E— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) August 2, 2023
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