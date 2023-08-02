Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı

Philip Morris sigara grubundan Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 45 liradan 55 liraya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 14:43
Bir sigara grubu, sarma tütüne zam yaptı
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Philip Morris bünyesinde Marlboro Roll 50 tütün fiyatı 45 liradan 55 liraya çıktı. Zam, bugünden itibaren geçerli olacak. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, fiyat listesini paylaştı şu şekilde paylaştı:


Philip Morris Sarmalık kıyılmış tütün zam

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