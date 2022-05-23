Sigaraya zam mı geldi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Güncel sigara fiyatları
Art arda sigara fiyatlarına gelen zam, yurttaşlarda sigaraya yeniden zam mı gelecek kuşkusu yarattı. En son 5 Mayıs'ta gelen 2 TL'lik zam ile birlikte bu yıl içerisinde sigaraya toplam 8 TL'lik zam yapıldı.
Bu yıl içerisinde birçok ürüne zam gelirken sigaralarda bu zamdan tam 3 kez payına düşeni aldı.
Ocak, Mart ve Mayıs ayı olmak üzere bu yıl sigaralarda aralıksız bir zam yağmuruna tanık olduk.
Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Bu artışın ardından mayıs ayında da 2 TL zam yapılmıştı.
"EN UCUZ SİGARA 40 TL OLACAK"
Mayıs sigara zammının ardından en düşük sigara fiyatı 25,50 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 40 TL'yi gördü. Yılın başından bu yana yüzde 50 civarında zamlanan sigara ve alkollü içkilere asıl büyük zammın temmuzda yapılacağı düşünülüyor.
Eğer düşünülen zamlar yapılırsa piyasadaki en ucuz sigaranın 40 TL olması bekleniyor.
SİGARAYA ZAM MI GELECEK?
Kısa süre içerisinde art arda gelen zamların ardında sigaraya yeni bir zam gelip gelmeyeceği gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Şu an yapılan resmi bir açıklama olmasa da enflasyon oranlarının fiyatlara yansıyacağını ve mevcut enflasyon tablosunda artışın olma ihtimalinin yüksekliği sigara fiyatlarına yeni bir zam daha geleceği fikrini güçlendiriyor.
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