Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!

Art arda zamların yenisine sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:46
Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!
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Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen zammı doğruladı ve bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı. 

5 Mayıs (bugün) tarihinden itibarıyla geçerli olan liste şöyle:

ALKOLE DE ZAM GELMİŞTİ

Geçen günlerde Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya da zam geldiğini açıklamıştı.


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