Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!
Art arda zamların yenisine sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi.
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.
Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen zammı doğruladı ve bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı.
Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/XCaW1ENy8o— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 9, 2022
5 Mayıs (bugün) tarihinden itibarıyla geçerli olan liste şöyle:
ALKOLE DE ZAM GELMİŞTİ
Geçen günlerde Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya da zam geldiğini açıklamıştı.
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