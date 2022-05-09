Son Dakika: Sigara fiyatlarına büyük zam!

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:46

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi.

Ocak ve mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen zammı doğruladı ve bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, zammın ardından güncel fiyat listesini, "Zamlar devam ediyor" diyerek açıkladı.

Zamlar devam ediyor pic.twitter.com/XCaW1ENy8o — Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 9, 2022

5 Mayıs (bugün) tarihinden itibarıyla geçerli olan liste şöyle:

ALKOLE DE ZAM GELMİŞTİ

Geçen günlerde Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından biraya da zam geldiğini açıklamıştı.