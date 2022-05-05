Son dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi
Son dakika: Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurdu.
Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi. Sene başından bu yana iki kez zamlanan sigara ürünleri, mayıs başı itibarıyla bir kere daha zamlanmış oldu.
BİR ZAM DAHA
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurdu.
Aybaş, yaptığı paylaşımda zam sonrası güncel sigara fiyatlarını da paylaştı.
Jtı grubu 2 TL zamlı liste pic.twitter.com/GqLY8Su5eR— Özgür Aybaş TEKEL BAYİİ (@AybasOzgur) May 5, 2022
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