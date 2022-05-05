Son dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi

Son dakika: Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 19:07
Son dakika: Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi. Sene başından bu yana iki kez zamlanan sigara ürünleri, mayıs başı itibarıyla bir kere daha zamlanmış oldu.

BİR ZAM DAHA 

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubuna 2 TL zam geldiğini duyurdu. 

Aybaş, yaptığı paylaşımda zam sonrası güncel sigara fiyatlarını da paylaştı.


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