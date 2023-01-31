Sigorta sektörü prime doydu!

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yeni açıkladığı veriler, geçen yıl ve özellikle Aralık 2022’de prim üretiminde güçlü bir performans yaşandığını ortaya koydu.

Aralık 2022’de önceki yılın aynı ayına kıyasla toplam prim üretimi yüzde 152.1 artışla 39.5 milyar lira, hayatdışında yüzde 159.8 artışla 35.5 milyar lira ve hayat braşında yüzde 99.8 artışla 4 milyar lira oldu. 2022 yılının tümünde ise 2021’e kıyasla toplam üretim yüzde 123.2 artışla 235 milyar lira, hayatdışında yüzde 133.1 artışla 204.1 milyar lira ve hayatta yüzde 74.1 artışla 30.9 milyar liraya yükseldi.

14.2 MİLYAR DOLAR

Ayrıca 2022 ile ilgili yıllık toplam prim üretimi, Merkez Bankası’nın ortalama dolar kuruyla 14.2 milyar dolara ulaştı. Verilerin detaylarına Aralık 2022 özelinde bakıldığında hayatdışı branşı kapsamında zorunlu trafik, kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortaları yine ön plana çıkıyor. Aralık ayında Aralık 2021’e kıyasla prim üretimi zorunlu trafikte yüzde 221 artışla 8.4 milyar lira, kaskoda yüzde 241.2 artışla 7.2 milyar lira ve tamamlayıcı sağlıkta yüzde 291 artışla 1.8 milyar liraya yükseldi. Ayrıca ferdi kazadaki yüzde 168, nakliyattaki yüzde 78, yangındaki (ticari) yüzde 88, ihtiyari depremdeki yüzde 125’lik artışlar dikkat çekti. Yıllık bazda ise prim üretimi zorunlu trafikte yüzde 148 artışla 52.9 milyar lira, kaskoda yüzde 211 artışla 44.5 milyar lira, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 199 artışla 7.8 milyar lira oldu.

‘KOBİ ALACAK’ YETERSİZ

Öte yandan yıllık bazda ekonomik sorunlar nedeniyle alacak (kredi) sigortası prim üretimi yüzde 71.4 artarak 627.7 milyon liraya yükselirken, şartları yenilenen devlet destekli alacak (KOBİ alacak) sigortasında prim üretimi yüzde 37.7 artışla 47.7 milyon lirada kaldı. Bina tamamlama sigortası ise sadece 115 bin liralık prim üretildi.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELENİN KAPSAMINI GENİŞLETTİK’

MAPFRE’nin, Birleşmiş Milletler’in “Net-Sıfır Varlık Sahibi İttifakı”na katıldığı açıklandı. Bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadelede kaydedilen aşamalar düzenli olarak raporlanacak.

“İklim değişikliğiyle mücadelemizin kapsamını genişletiyoruz” diyen MAPFRE Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Huertas şunları vurguladı: “Çevre hedeflerimizi gezegenimizin karbon-sıfır bir geleceğe hazırlanması çerçevesinde belirledik. Amacımız, portföyümüzdeki şirketlere de kendi yeşil dönüşüm süreçlerinde rehberlik etmek.”

"SİGORTACILAR ARTIK RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANI OLMALI"

Ekonomik belirsizlikler ile kur ve enflasyondaki hızlı artışların sektörlerini de etkilediğini belirten Monopoli Sigorta Üst Yöneticisi Erol Esentürk, bu dönemde sigorta şirketleri ve özellikle aracı kurumların teknik olarak kendilerini geliştirerek tüketicileri doğru bilgilendirmesi gerektiğini söyledi. Esentürk şöyle devam etti:

“Yeni dünya düzeninin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılamak adına bir sigorta şirketi olmanın ötesine geçerek güvenilir risk yönetimi danışmanı gibi hizmet vermeliyiz” dedi.

ANADOLU SİGORTA’DA BAYRAK TUĞTAN’A GEÇTİ

Anadolu Sigorta’nın tepe yönetiminde görev değişikliği yapılarak emekli olan Mehmet Şencan’ın yerine genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevine Zekai Mehmet Tuğtan’ın atandığı açıklandı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Tuğtan, iş hayatına 2001 yılında Türkiye İş Bankası’nda stajyer müfettiş yardımcısı olarak başladı. En son İş Bankası bireysel bankacılık pazarlama bölüm müdürü olarak görev yapan Tuğtan, ayrıca geçen yıl Harvard Business School’da “Advanced Management” programını tamamladı.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Fibaemeklilik’in, Fibabanka ve HDI Sigorta’nın ortaklığında ismini “HDI Fibaemeklilik” olarak değiştirdiği açıklandı. Genel müdür Erol Öztürkoğlu, “Yeni başarı hikâyelerine imza atacağız” dedi.

- Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, Berlin’de yapılan “Sağlık Turizmi Fuarı”na ana sponsor olarak katıldıklarını anımsatarak sağlık turizminin ekonomi için sağladığı çarpan etkisine dikkat çekti.

- NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, Top Employer Enstitüsü’nden “Top Employer” sertifikası alarak yedinci kez ve en yüksek skorla “En İyi İşveren” seçildiklerini duyurdu.

- Neova Katılım Sigorta, “bilgi teknolojileri grubu”nu Teknopark İstanbul’a taşıyacak. Genel müdür Neslihan Neciboğlu, bu adımla inovatif sigorta ürünlerine yenilerini eklemeyi hedeflediklerini vurguladı.

- Allianz Türkiye’nin, start-up’larla birlikte üçüncü kez düzenlediği HackZone Open Insurance Programı’nın kazananları belli oldu. ‘İklim değişikliği ile mücadele’ kategorisinde “3pmetrics” birinci oldu.