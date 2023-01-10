Sigortacılar, yüzde 2.2’lik penetrasyonun yetersizliğine dikkat çekti

Yayınlanma: 10.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.01.2023 - 04:00

Son yayımlanan verilere göre, sigorta sektörünün 2022 yılını 200 milyar liranın oldukça üstünde bir prim üretimiyle tamamlaması bekleniyor. Buna karşın yüksek enflasyon, artan varlık değeri ve hasar maliyeti gibi nedenlerle aynı sonuçları sigortalı sayılarından görmek mümkün olmayacak. Bu noktada, sektör temsilcileri yaptıkları açıklamalarda hem genel hem özel olarak 2023 yılı için sigortanın önemine vurgu yapıyor.

BÜYÜME SORUNU

Sigorta sektörünün sahip olduğu aktif büyüklük ile ülke ekonomisine ve uzun vadeli finansman ihtiyacına önemli bir katkı sağladığını vurgulayan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sigortalanmanın bir lüks değil ihtiyaç olduğunu belirtti. Sektör olarak öncelikli hedeflerinin, toplumsal sigorta bilincinin hızla artırılmasını sağlamak olduğunun altını çizen Gülen, şöyle devam etti: “Ülkemizde penetrasyon oranı her yıl artsa da daha iyi yerlere gelebilmesi elbette mümkün. Penetrasyon oranı dünya genelinde yüzde 7.4 iken ülkemizde bu oran yüzde 2.2 civarında.”

Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı ise OECD’nin “Ekonomik Görünüm” raporunda, hem Türkiye hem dünya ekonomisinde enflasyonun yine yüksek seyretmeye devam edeceği ve büyüme oranlarının yavaşlayacağı öngörüsünün yer aldığını hatırlattı. Sigortacılığın hem sermaye hem mali yapı olarak regüle bir sektör olmasının pozitif etkilerinin zorlu dönemlerde ortaya çıktığını anımsatan Kırmızı, “Öngörülere göre bu yıl emtia, hammadde ve diğer kaynaklara ulaşma açısından daha zorlu olacak. Kıymetlerin değerinin de giderek artması ile 2023 yılında sigorta güvencesine olan iştahın artacağını düşünüyoruz” dedi.

ZORUNLU TRAFİKTE ‘0 İLE 8’ BAŞLIYOR

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, yasal hazırlıkları süren zorunlu trafik sigortası basamak revizyonuyla ilgili duyuru yayımlayarak “1. basamak”ta yer alan, 1 yıl içinde üç ve üzeri kaza yapanları trafik poliçesinin basamağının “0”a düşeceği açıklandı. Buna karşın “7. basamak”ta olanların son 10 yıla ait trafik poliçelerinin vade gün sayıları 1800 güne eşit ve büyük ise yeni yapılacak poliçenin basamağı “8”e çıkacak. Uygulamanın 14 Ocak’ta “gerçekte ortamda” devreye alınması planlanıyor. Böylece önceki basamağa göre çok kaza yapanlar daha yüksek, kazası olmayanlar daha düşük prim ödeyecek.

OTO ÜRETİCİSİNDEN ‘KASKO’ TALEBİ ÇOK

Deloitte’un yeni yayımladığı “2023 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması” raporu, sigorta sektörü açısından da önemli sonuçlar ve dikkat çekici ipuçları içeriyor.

Rapora göre otomotiv markaları geleneksel değer zinciri için önemli bir kırılmaya işaret eden sigorta ürünlerini kurum içine getirme dahil ileriye dönük birçok potansiyel kâr havuzunu değerlendirirken, örneğin Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 77’si de doğrudan araç üreticisinden sigorta satın almakla ilgileniyor. Bu kesimde yer alan her 10 tüketicinin 5’inden fazlası, markalardan pürüzsüz bir satın alım kolaylığı bekliyor.

"KOBİ’LERİN GES YATIRIMLARINA KATKI VERİYORUZ"

Sompo Sigorta’nın, KOBİ’lere sunduğu güneş enerji santralı (GES) sigortası ürününün büyük ilgi gördüğü açıklandı.

Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Uğur Özer, “Geniş bir yelpazede teminat sağlayan ürünümüz ile ilk 10 ayda, 2021 yılında toplam üretiminin 3 katından fazla üretim gerçekleştirdik. Şirket olarak ülkemizde gelişen GES sektörüne, sigorta çözümlerimizle katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi. Bu sigortanın aynı zamanda maddi hasara bağlı olmayan performans kaybını da teminat altına aldığı belirtildi.

TÜM POLİÇELERE TAKSİT KOLAYLIĞI SUNACAKLAR

Quick Sigorta’nın, Quick Finans işbirliğiyle pazara sunduğu “Poliçe Prim Kredisi” ile trafik sigortaları dahil tüm branşlarda 12 ay taksit olanağı sağlayacağı açıklandı.

“Poliçe primlerinin kredilendirilmesi”nin yenilikçi ve hibrit bir sistem olarak Türkiye’de ilk kez uygulandığını vurgulayan Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, özellikle trafik sigortalarında yaşanan taksit sorununu ve genel olarak

yaşanan kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracaklarını belirtti. Verilen bilgiye göre ayrıca, yeni sistem kısa bir süre içinde acente ekranlarında da yüzde 100 online çalışacak.

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Allianz’ın, Türkiye’deki 100. yılına “Birlikte, Umutla” söylemiyle başladığı, bu kapsamda paralimpik-dünya yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı’nın da sponsoru olduğu açıklandı. Boyacı, 50 metre sırtüstü şampiyonu.

- Mapfre Sigorta’da yapılan yeni üst düzey atamalar göre Dr. Onur Acar ile Deniz Şeker genel müdür yardımcısı oldu. Onur “mali ve idari işler”, Şeker “ticari ve endüstriyel sigortalar teknik”ten sorumlusu olacak.

- AgeSA’nın, teknolojik iş fikirleri kapsamında desteklediği İTÜ Big Bang Challenge etkinliğinde yer alan “Actimi” ve “Fidauth” isimli iki insurtech girişimine toplamda 150 bin TL’lik hibe desteği sağladığı açıklandı.

- Katılım Emeklilik’in sağlık sigortası markası “Katılım Sağlık”ın yeni mobil uygulamasını müşterilerine sunduğu duyuruldu. Bununla tüm sağlık poliçelerinin güncel durumunu takip edebilme olanağı bulunuyor.