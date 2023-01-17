Sigorta Tahkim Komisyonu’na geçen yıl yapılan başvuru yüzde 70 arttı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki sorunların en önemli çözüm adreslerinden Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) yapılan başvurular, geçen yıl tam anlamıyla zirve yaptı. Özellikle Türkiye’deki enflasyonist ortam ile artan varlık değerleri, hasar maliyetleri ve primlerin bu durumu etkilediği görülüyor. İşte sonuçlar:

- 2022 yılının tümünde yapılan başvuru sayısı 2021 yılına göre yüzde 70.1 artarak 501 bin 13 adet oldu. Bunların yüzde 70.3 artışla 500 bin 269’u hayatdışı, yüzde 2.1 artışla 744’ü hayat branşıyla ilgili oldu.

- Poliçe türüne göre en çok başvuru yüzde 69.7 artış ve 473 bin 892 dosya ile zorunlu trafik sigortasında yapıldı. Bunu yüzde 82.2 artış ve 18 bin 668 dosyayla kasko sigortası izledi.

- Ayrıca zorunlu trafik kapsamındaki başvuruların ilk sırasında 255 bin 371 dosya ile “değer kaybı” sorunları bulunuyor. Bunu 122 bin 609 dosya ile “araç hasarları” izliyor. Bunun yanında “hasar+değer kaybı”, “sürekli sakatlık”, ve “geçici maluliyet” diğer öne çıkan nedenler arasında yer alıyor.

"RET" KARARI AZALDI

- Başvuruların temel gerekçesi ise yüzde 81.7 artışla 398 bin 286’ya yükselen “tazminatın ödenmemesi” oldu. “Tazminatın eksik ödenmesi” gerekçeli başvuru da yüzde 92.3 artışla 102 bin 142 oldu.

- STK hakemleri ise geçen yıl yüzde 73 artışla 327 bin 508 başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” sayısı yüzde 90.4 artışla 209 bin 595, “kısmen kabul” sayısı yüzde 50.7 artışla 62 bin 504 ve “ret” sayısı yüzde 46.9 artışla 55 bin 409 adet oldu. Buna göre 2021’den 2022’ye kabul oranı yüzde 58.2’den yüzde 64’e çıkarken, kısmen kabul oranı yüzde 21.9’dan yüzde 19.1, ret oranı yüzde 19.9’dan yüzde 16.9’a düştü.

"ACENTELERİN YURTDIŞI EKSİĞİNİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Sigortacıların işbirliği ve dayanışmasını geliştirmek hedefiyle Ulusal Sigorta Acenteleri Derneği’nin (USİAD) kurulduğu açıkladı.

Çok kısa sürede ülke genelinde teşkilatlanma çalışmaları yapacaklarını belirten USİAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Kılıçarslan Metin şuna dikkat çekti: “Derneğimizin en önemli özelliklerinden biri yurtdışındaki sektör partnerleriyle sürekli temasıdır. Dünyadaki büyük organizasyonların birer parçası olarak hareket edeceğiz. Türkiye’de sektörümüzün bu eksikliğini tamamlayacağız.”

"İYİ HİSSETTİREN SİGORTACILIK HİZMETİNE ODAKLANDIK"

Sağlık Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Pınar Kuriş’in, KREA M.I.C.E. tarafından düzenlenen “Altın Lider Ödülleri” kapsamında bir kez daha “Türkiye’nin En Başarılı Liderleri” arasında yer aldığı açıklandı. İş dünyasının Oscar’ları olarak kabul edilen ödül programında bu yıl 45 binin üzerinde oy kullanıldığını belirten Kuriş, müşteri odaklı, yenilikçi ve fark yaratan bir sağlık, emeklilik ve hayat sigorta şirketi olarak müşterilerine “iyi hissettiren sigortacılık” hizmeti sunmayı odaklandıklarını söyledi.

EKSPERTİZE GELEN ARAÇLARA DİKKAT

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, oto check-up/ ekspertiz sektörünün geçen yıl rekor tazelediği, satılan yaklaşık 9.5 milyon ikinci el araçtan yüzde 70’inin ekspertiz işlemi gördüğünü vurguladı.

Yeni araç sorunu ve yüksek fiyatlar nedeniyle tüketicilerin 10 yaş ve üstü otomobillere ilgisinin her geçen gün arttığını belirten Emre şöyle devam etti: “2022’de yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 13’ünün ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Maliyetler yükseldiği için bazı tüketiciler ekspertiz yaptırmadan araç edinerek büyük risk alıyor. 10 yaş ve üstü için ekspertiz çok daha önemli boyut kazandı.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Türkiye Sigorta’nın Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılarak sertifika almaya hak kazandığı açıklandı. Genel müdür Atilla Benli “Harika Bir İşyeri” olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

- Aksigorta’nın, İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği “Big Bang Start-up Challenge” etkinliğinde, “Kolay Karavan” ve “Batarya Zekâsı” girişimlerine hibe desteği verdiği açıklandı.

- Generali Sigorta’nın, müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak için yapılan ayrıntılı kullanıcı testleri sonuçlarından hareketle “www.generali.com.tr”yi yenilediği açıklandı. Kasko teklif süreçleri de iyileştirildi.

- IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi Murat Çiftçi, bu yıl da havacılık alanında reasürans ihracatına devam edeceklerini vurguladı. Çiftçi ayrıca “Siber tehlikeler havacılığın da gündeminde” dedi.