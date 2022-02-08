Sigorta Tahkim Komisyonu’na, geçen yıl 294 bin 459 adet başvuru yapıldı

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki sorunların önemli çözüm adreslerinden olan Sigorta Tahkim Komisyonu’na (STK) yapılan başvurularda, hem 2021’in tümü hem özellikle dördüncü çeyrekte (ekim, kasım, aralık) büyük artış yaşandı. İşte detaylar:

- Geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine kıyasla başvuru yüzde 109.2 artarak 98 bin 413 adet oldu. Bunların 98 bin 211’i hayatdışı branşıyla ilgili. Poliçe türüne göre, başvuruların ilk sırasında yüzde 115 artışla 93 bin 522 adede ulaşan zorunlu trafik sigortasının olduğu görülüyor. Bunu yüzde 38.7 artış ve 3 bin 275 adetle kasko takip ediyor. Bu çeyrekte, az da olsa ilk kez TARSİM için başvuru oldu.

- Başvuruların temel gerekçelerine bakıldığında ise yüzde 129.4 artışla 74 bin 771 adede ulaşan “tazminatın ödenmemesi” ilk sırada. “Tazminatın eksik ödenmesi” de yüzde 33.4 artış ve 15 bin 317 adetle ikinci oldu. “Diğer” başlığındaki gerekçeler ise yüzde 181.6 artarak 8 bin 325 oldu. Yine dördüncü çeyrekte, STK hakemleri yüzde 98.4 artışla 53 bin 872 başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 60.8, “kısmen kabul” yüzde 21.9 ve “ret” oranı yüzde 17.4 oldu. Ret oranı 2020’nin aynı çeyreğinde yüzde 24.6 idi.

"TAZMİNAT ÖDENMEDİ"

- Geçen yılın tümünde ise 2020’ye kıyasla toplam başvuru yüzde 128.5 artarak 294 bin 459 adede çıktı. Bu başvuruların yüzde 129 artışla 293 bin 730 adedi hayatdışı branşıyla ilgili oldu. Poliçe türüne göre başvuruların ilk sırasında yüzde 141.6 artışla 279 bin 246 adede ulaşan zorunlu trafik sigortası var. Bunu yüzde 16.5 artış ve 10 bin 244 adetle kasko takip ediyor.

- Başvuruların temel gerekçelerine göre yüzde 138.9 artışla 219 bin 216 adede yükselen “tazminatın ödenmemesi” ilk sırada. “Tazminatın eksik ödenmesi” yüzde 61.8 artış ve 53 bin 123 adetle ikinci oldu. “Diğer” başlığındaki gerekçeler de yüzde 419.2 artarak 22 bin 120 oldu. STK hakemleri ise yüzde 82.6 189 bin 301 başvuruyu karara bağladı. Bu kapsamda “başvuruda belirtilen talep”le ilgili “kabul” oranı yüzde 58.2, “kısmen kabul” yüzde 21.9 ve “ret” oranı yüzde 19.9 oldu. Ret oranı 2020’de yüzde 29.3’tü.

"DEĞER KAYBI" ÖNEMLİ SORUN

STK’ye, 2021’in son çeyreğinde zorunlu trafik kapsamındaki başvuruların 50 bin 246’sı “değer kaybıyla ilgili. Bunu da içeren ve 4 Aralık 2021’de yayımlanan yeni düzenleme ise geçen hafta Türkiye Barolar Birliği tarafından sigortalı aleyhine olduğu için iptal istemiyle yargıya taşındı.



‘ÇOCUKLU BES’E EĞİTİM DESTEĞİNİ DE EKLEDİLER

MetLife’ın, 18 yaş altı kişiler için sunduğu “İlk BES’im” ürününü “eğitim desteğim” asistans paketi ve katkı payı koruma güvencesi ile zenginleştirdiği açıklandı. Asistans paketi ücretsiz ya da indirimli hizmetler içerirken, anne veya babanın vefat etmesi durumunda katkı payı korunabilecek. Ayrıca bu ürünü 31 Mart’a kadar alanlar hediye kampanyasına katılacak.

MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, bu yeni ürünle çocukların güvencesi, yol arkadaşı ve yönlendiricisi olmak istediklerini söyledi.

"ACİL VE ÖNLEYİCİ HİZMETLERİ BİR ARAYA GETİRDİK"

Salgının dönüştürücü etkisine dikkat çeken Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Acil Sağlık Plus” ürünü ile hem acil durumları hem bunun yaşanmaması için gerekli destekleyici psikolojik ve fiziksel hizmetleri tek bir pakette topladıklarını açıkladı.

Yeni paket Covid-19 PCR ve Antikor testi, diş sağlığı ve check-up hizmetlerinin yanı sıra online olarak mindfulness, çift terapisi, stres ve çatışma yönetimi danışmanlığı, diyetisyen, spor kursu gibi ücretsiz hizmetlere uzaktan erişim sağlayan olanaklar sunacak.

AXA, TÜRKİYE’DEKİ 130. YILINI KUTLUYOR

AXA Sigorta, Türkiye’de temelini oluşturan ve 1892 yılında faaliyete geçen “L’Union Sigorta Şirketi” ile 130. yılına ulaştığını açıkladı.

Küresel bilgi birikimi, yenilikçi ürün ve hizmetler, teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla sektöre öncülük ettiklerini belirten AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken şunları vurguladı: “İlham aldığımız küresel ve ortak bir misyon var: İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumak. Bu misyon insanların hayata güvenle bakabilmesi için bir çözüm ortağı olma hedefimize güç veriyor. Bu uzun yolculukta bizlere güvenen kıymetli müşterilerimize, şirketimizi güçlü kılan acentelerimize ve bu hikâyeyi mümkün kılan çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA



- Aksigorta’nın, Kincentric tarafından düzenlenen “En İyi İşyerleri” yarışması kapsamında 4 yıldır elde ettiği başarılarla “En İyi İşyeri” seçilerek, “Sürekli Mükemmellik” ödülünü almaya hak kazandığı açıklandı.

- Neova Katılım Sigorta, müşterilerine yeni sunduğu “uzaktan görüntülü ekspertiz” hizmeti ile yüz yüze randevularla oluşan zaman kayıplarını engellediğini, hasar tazminatlarının daha hızlı ödendiğini duyurdu.

- MAPFRE Sigorta, IPSOS tarafından ülke genelinde 5 bin 192 kasko müşterisinin katılımıyla gerçekleştirilen “tavsiye edilme skoru” araştırmasında, kaskoda en çok tavsiye edilen şirket olarak seçildiğini açıkladı.

- Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, çip krizine bağlı üretim sıkıntısı, yeni araçlarda kur nedeniyle artan fiyatları hatırlatarak bu yıl kaskoya olan talebin artacağını öngördüğünü ifade etti.

- Binance, Türk Lirasını da kapsayan 1 milyar dolarlık sigorta fonunun (güvenli varlık fonu), Türkiye’deki kullanıcıların da güvenliğini sağlayarak, kripto para ekosisteminin gelişimini destekleyeceğini duyurdu.